Akcie obracejí nahoru, zatímco eurodolar se dopoledne jen konsoliduje

Akcie v Evropě dopoledne obrátily do plusu a dluhopisové výnosy se konsolidují či, v případě USA, zvedají. Ačkoli pokračuje výsledková sezóna, vycházejí makrodata a jsou tu i prohlášení z Fedu, stále na trzích těžko určit, co jim dává impulsy nejvíc.

Fed zůstává naladěn na holubičí notu, ačkoli inflace prokazuje, že zůstane zvýšená o něco déle, než se čekalo. To jednak tlačí dolů výnosy, ale může vyvolávat pochybnosti, zda se politika nakonec ukáže jako správná, nebo jestli bude třeba přece jen nějaká úprava. Dále se investoři postupně smiřují s tím, že období nejvyšší dynamiky v ekonomice i firemním sektoru pominulo (ačkoli vysoká čísla za první pololetí ještě budou chodit). A koutkem oka trhy sledují také vývoj v Číně nebo dění kolem americké fiskální podpory.

Dnes promluví John Williams z Fedu a vyjdou data o maloobchodních tržbách a spotřebitelské důvěře. Co se týče maloobchodu, minulý report vylepšil pohled na vývoj ve 2Q a naznačil solidní expanzi spotřebitelské poptávky. Mezitím se zlepšil i obrázek z trhu práce, takže tato statistika by tržní náladu poškodit neměla. Od důvěry spotřebitelů se za červen čeká další vylepšení, k čemuž by měl přispět zmíněný trh práce, podpůrné zprávy z oblasti hospodářské politiky i pozitivní vývoj akcií.

Index DAX dopoledne roste o 0,4 pct a FTSE 100 přidává půl procenta, zatímco CAC 40 pouze stagnuje. Americké futures jsou zatím u nuly. 10Y americký výnos roste od včerejška o 3 bazické body. Eurodolar se konsoliduje u 1,1815, koruna na hlavních párech nepatrně posiluje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5221 -0.1972 25.5957 25.5128 CZK/USD 21.5950 -0.2563 21.6775 21.5925 HUF/EUR 359.3415 0.2307 360.2500 358.0523 PLN/EUR 4.5840 0.0825 4.5913 4.5750

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6415 0.1336 7.6430 7.6284 JPY/EUR 130.0860 0.2744 130.1272 129.7670 JPY/USD 110.0820 0.2217 110.2200 109.7330

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8528 -0.1718 0.8557 0.8523 CHF/EUR 1.0863 0.2113 1.0865 1.0836 NOK/EUR 10.4002 -0.2108 10.4311 10.3887 SEK/EUR 10.2366 1.1550 10.2538 10.2156 USD/EUR 1.1817 0.0402 1.1821 1.1798

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3439 -0.2285 1.3488 1.3434 CAD/USD 1.2565 -0.2025 1.2599 1.2562