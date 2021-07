Čína plánuje vyloučit hongkongská IPO z kyberbezpečnostní prověrky, futures jsou v zeleném

Hongkongský akciový index otočil nahoru po zprávách, že Čína plánuje vyloučit hongkongská IPO z kyberbezpečnostní prověrky. Sazby za přepravu kontejnerů z Asie do USA a Evropy se za poslední týden zvýšily na rekordní úroveň. Předseda Fedu Jerome Powell dnes v noci obhajoval uvolněný přístup centrální banky vůči vysoké inflaci a západní Německo čelí nejhorší povodňové katastrofě za několik desítek let.

Futures na evropské akciové indexy ukazují na zelené ráno. Euro Stoxx 50 roste na 0,1 % FTSE 100 na +0,4 % a DAX na +0,2 %.

Hang Seng index otočil nahoru po zprávách, že Čína plánuje vyloučit hongkongská IPO z kyberbezpečnostní prověrky. Akcie Moderny zavřely o 5,28 % vyšší. Tento titul by mohl být novým konstituentem na indexu S&P 500, kde by vystřídal Alexion Pharmaceuticals

Podle hongkongské studie produkuje vakcína mRNA od společnosti BioNTech přibližně 10krát vyšší hladiny protilátek než Sinovac. Propast mezi národy, které mají RNA vakcíny, a těmi, které je nemají, je tak potenciálně velká.

Západní Německo čelí nejhorší povodňové katastrofě za několik desítek let, kdy zemřelo více než 42 lidí a desítky dalších jsou pohřešovány. Po silném dešti ve středu v noci zaplavily povodně také části Lucemburska, Nizozemska a Belgie, kde zahynuli nejméně čtyři lidé. Očekává se, že v příštích několika dnech budou silné deště pokračovat, přičemž bouře se dnes bude pohybovat směrem k jižnímu Německu a Švýcarsku. Vědci varují, že při oteplování planety se očekává nárůst extrémních povětrnostních jevů, jako jsou povodně, sucha a vlny veder.

Předseda Fedu Jerome Powell dnes v noci obhajoval uvolněný přístup centrální banky vůči vysoké inflaci. Úředníci očekávají přechodný růst cen na vrub otevření ekonomiky, ostatní se ale obávají, že inflační tlaky budou dlouhodobější a mohly by negativně dopadnout na výhled ekonomiky.

Americký prezident Joe Biden uvedl, že jeho poradci pro Covid-19 zvažují, kdy zrušit zákaz cestování z Evropy poté, co německá kancléřka Angela Merkelová na čtvrteční schůzce v Bílém domě na tuto otázku upozornila. "Nyní je to v procesu," řekl Biden na tiskové konferenci s Merkelovou po jejich setkání.

Sazby za přepravu kontejnerů z Asie do USA a Evropy se za poslední týden zvýšily na rekordní úroveň. Je tak jisté, že náklady na dopravu zůstanou vysoko, když společnosti míří do vrcholné sezóny pro vytvoření zásob. Spotová sazba za 40 stop dlouhý kontejner ze Šanghaje do Rotterdamu vzrostla na historicky nejvyšší hodnotu 12 954 USD. Mezi důvody utaženého trhu patří nedostatek kontejnerů kvůli prudkému nárůstu objemu dovozu do největšího amerického přístavu na západním pobřeží.

Dnes nás čekají finální data o červnové inflaci v eurozóně a odpoledne americké maloobchodní tržby a index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity rovněž za červen.