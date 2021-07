Rozbřesk: Co brzdí prodeje aut v Evropě? Prostě nejsou

V posledních dnech sice přicházejí zprávy především o zelené budoucnosti evropského automobilového průmyslu, nicméně zajímavá stále ještě zůstávají čísla o nedávné minulosti tohoto odvětví. Konkrétně jde o dnes zveřejněná červnová čísla registrací nových osobních automobilů v EU, která indikují vývoj prodejů na tomto pro české výrobce nejvýznamnějším trhu. Konkrétně se registrace za červen meziročně zvýšily o 10,4 %, když přesáhly hranici 1 mil. vozů. Pozitivní zprávou nepochybně je, že od začátku roku už prodeje poskočily o více než čtvrtinu. Když se však aktuální čísla srovnají s předkovidovým rokem 2019, jsou stále ještě o pětinu nižší.





S výjimkou Rumunska rostou prodeje na všech trzích, a to navzdory stále větším komplikacím s dokončováním nových osobních automobilů. Problém chybějících čipů, který doléhá na výrobce napříč kontinentem, se stále ještě úplně nepodařilo vyřešit, a tak odvětví čelí především překážkám na straně výroby, zatímco poptávka – jak mimochodem naznačují třeba tuzemské nové objednávky – prochází fází rychlého zotavení. A není to samozřejmě jediný problém, kterému musí aktuálně výrobci čelit.Přehlédnout nelze ani rostoucí ceny komodit, které jsou pro automobilový průmysl zásadní – ať už jde o ocel, hliník nebo měď. Růst prodejů na evropském trhu nejspíše uvidíme i v dalších měsících, avšak nebude vzhledem k omezením na straně výroby nijak výrazný. Automobilový průmysl tak bude jen pomalu dohánět propad, který zaznamenal v loňském roce. Ostatně už čísla za prvních šest měsíců nebo třeba roční kumulace ukazuje, že návrat k prodejům z doby předkovidové bude trvat nejméně dva roky. O to více se pozornost spotřebitelů bude ubírat směrem k second-handovým vozům, které začaly v řadě některých unjních zemí svižně zdražovat.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se po většinu včerejšího obchodování držela v blízkosti úrovně 25,60 EUR/CZK. Vypadá to, že na trhu alespoň prozatím opadly obavy z nástupu další vlny pandemie, jejímuž rozjetí by měl přece jen zabránit solidní pokrok v očkování. Na primárním dluhopisovém trhu se tento týden podařilo MF prodat další dluhopisy v hodnotě 14 mld. korun a úspěšně tak pokračuje v budování likviditního valu na krytí deficitu státního rozpočtu a dluhové služby.



Zahraniční forex

Eurodolar se drží nad hranicí 1,18 i po druhém holubičím vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém Kongresu. Nutno zmínit, že výnosy ve světě opět plošně poklesly, což se ve světle vysoké inflace těžko zdůvodňuje. Pravdou však je, že některá včera zveřejněná americká data byla slabší než se očekávalo (viz například nálada od Philly Fedu).

Kromě rétoriky Fedu by měl eurodolar stále sledovat příchozí americká data - dnes odpoledne konkrétně maloobchodní tržby za červen. Na geopolitické scéně se pak vyplatí monitorovat rostoucí diplomatické napětí mezi USA a Čínou (Peking odmítl návštěvu ministryně zahraničních věcí).