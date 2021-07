Inflace v eurozóně i v EU v červnu mírně zpomalila

Míra inflace v eurozóně v červnu klesla na 1,9 procenta z květnových dvou procent, a snížila se tak poprvé po devíti měsících. Ve své konečné zprávě to dnes oznámil statistický úřad Eurostat, který tak potvrdil svůj rychlý odhad ze začátku měsíce. V celé Evropské unii pak míra inflace klesla na 2,2 z květnové hodnoty 2,3 procenta.



V květnu se inflace poprvé od podzimu 2018 dostala nad cíl Evropské centrální banky (ECB), která jej měla stanovený těsně pod dvěma procenty. Tento týden ECB oznámila, že inflační cíl zvedá na dvě procenta.



Před rokem, tedy v červnu 2020, byla míra inflace v eurozóně 0,3 procenta a v celé EU 0,8 procenta. Proti květnu se ceny v eurozóně zvýšily o 0,3 a v celé EU o 0,2 procenta.



Nejvíce v červnu rostly ceny energií, které se zvýšily o 1,16 procentního bodu. Stouply i ceny služeb, jídla, alkoholu a tabáku.



Nejnižší inflaci mělo v květnu Portugalsko, a to minus 0,6 procenta, což znamená deflaci, a tedy pokles cenové hladiny. Následovala Malta s inflací 0,2 procenta a Řecko s 0,6 procenta. Naopak nejvyšší míru inflace letos v červnu mělo Maďarsko (5,3 procenta), Polsko (4,1 procenta) a Estonsko (3,7 procenta). Ve srovnání s květnem se ceny snížily ve 12 členských státech, ve čtyřech zůstaly beze změny a v 11 stouply.



Česká republika, podobně jako Polsko a Maďarsko, které spolu se Slovenskem patří do takzvané Visegrádské skupiny (V4), má inflaci nad průměrem unie. V červnu podle Eurostatu činila 2,5 procenta, byť to byl pokles z květnové hodnoty 2,7 procenta. Slovensko je součástí eurozóny a v červnu vykázalo inflaci také 2,5 procenta.



ECB už dříve upozornila, že inflace by se do konce roku mohla dostat nad její dřívější cíl. Po přechodném vzestupu cen ECB očekává, že se růst zmírní a v dalších letech se bude pohybovat pod cílovou hodnotou.