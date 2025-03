Inflace v eurozóně v únoru klesla na 2,4 procenta, čekal se výraznější pokles

Míra inflace v zemích eurozóny v únoru klesla proti lednu o desetinu procentního bodu na 2,4 procenta. V rychlém odhadu to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Zvyšují se hlavně ceny služeb, zdražují ale také potraviny. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, nejsou v něm tedy ani data za Českou republiku. Meziměsíčně ceny v eurozóně v únoru vzrostly o 0,5 procenta.



Spotřebitelské ceny se tak meziročně zvyšují rychleji, než se čekalo. Analytici v anketě agentury Reuters předpokládali, že míra inflace v únoru zvolní na 2,3 procenta.



Nejvyšší inflace byla v únoru ve službách, kde předběžně činila 3,7 procenta. Je to ale zmírnění proti lednu, kdy v této kategorii činila 3,9 procenta. Následuje kategorie potraviny, alkohol a tabák s inflací 2,7 procenta. To je zhoršení proti lednu, kdy měla tato kategorie inflaci 2,3 procenta. Ceny energií se v únoru meziročně zvýšily o 0,2 procenta proti růstu o 1,9 procenta v lednu. Meziměsíčně energie o 0,3 procenta zlevnily.



Z dvaceti členských zemí eurozóny mělo v únoru nejvyšší inflaci Estonsko, a to pětiprocentní. Druhá nejvyšší inflace byla v Chorvatsku, kde činila 4,4 procenta. Nejnižší inflaci měla Francie, kde předběžně činila 0,9 procenta. Následuje Irsko s mírou inflace 1,3 procenta.