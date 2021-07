Intel chce zpět na vrchol, pomoci mu má výroba pro Amazon a Qualcomm

Americký výrobce mikroprocesorů bude vyrábět čipy pro konkurenční firmu a pro cloudovou divizi internetové společnosti AWS. to uvedl v pondělí, kdy také představil plán, jak chce ve smluvní výrobě dohnat asijské konkurenty - tchajwanskou firmu TSMC a jihokorejskou Samsung. Díky inovacím se hodlá do roku 2025 stát znovu lídrem ve výrobě čipů.



Intel výrobě čipů dominoval desítky let a je stále jejich největším výrobcem na světě. V poslední době ale nabral ve srovnání s asijskou konkurencí zpoždění ve vývoji. Od doby, kdy společnost představila svůj první chytrý telefon, se jen těžce přizpůsoboval odklonu od osobních počítačů k mobilním zařízením. Stálo ho to podíl na trhu a někteří zákazníci si dokonce začali čipy vyrábět sami. Předchozí slávu má firmě vrátit manažer Pat Gelsinger, který se do Intelu vrátil po přestávce ve společnosti VMware a v únoru nastoupil na pozici generálního ředitele.



Intel chce zintenzivnit inovace a změnit přístup používaný k měření pokroku ve výrobě čipů. Podle názoru firmy poskytuje současný systém asijským konkurentům nespravedlivou výhodu.



Čipový gigant představil technologii s označením 20A, která má zvýšit citlivost a účinnost tranzistorů v čipu.



Podle analytika společnosti Wedbush Securities Matta Brysona ale investory oznámení Intelu neuklidnilo. Zdůraznil, že podle časové osy, kterou firma představila, bude trvat roky, než dožene tchajwanského rivala TSMC.



Akcie Intelu od začátku roku zpevnily asi o devět procent a v pondělí uzavřely na 54,31 USD. Od jara ale citelně oslabily, v dubnu vystoupily nad 68 dolarů.