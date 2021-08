GM se ve druhém čtvrtletí vrátila k zisku a zlepšila celoroční výhled. Investory nenadchl

Největší americká automobilka (GM) ve druhém čtvrtletí vydělala 2,8 miliardy dolarů po ztrátě 806 milionů dolarů před rokem, kdy její hospodářské výsledky těžce zasáhla pandemie covidu-19. Oznámila to dnes firma. Zároveň zlepšila celoroční výhled. Akcie se ale propadají o 7,9 procenta, nejvíce za déle než půl roku. Automobilce se totiž nepodařilo dosáhnout na odhady zisku na poslední čtvrtletí. Naopak lepší výhled podle agentury Bloomberg investory nenadchl.



Automobilka těžila ze silné poptávky a vysokých cen, které si mohla účtovat u svých populárních dodávkových a sportovně-užitkových vozů. To převážilo nad výpadky ve výrobě způsobenými globálním nedostatkem čipů a nad náklady souvisejícími se svoláváním elektromobilů Chevrolet Bolt do servisů.



Celkové tržby společnosti se ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobily na 34,2 miliardy dolarů z 16,8 miliardy před rokem. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu firmy FactSet odhadovali na necelých 30 miliard dolarů, napsala agentura AP. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,97 USD. Analytici počítali s 2,08 USD, jak ukazuje konsensus sestavený Bloombergem. Před rokem to bylo záporných 50 centů na akcii.



Automobilka nyní předpokládá, že její čistý zisk v celém letošním roce dosáhne 7,7 až 9,2 miliardy dolarů. V předchozí čtvrtletní zprávě přitom celoroční zisk odhadovala pouze na 6,8 až 7,6 miliardy dolarů.



Šéfka podniku Mary Barraová nicméně upozornila, že bude i ve druhé polovině letošního roku pociťovat negativní důsledky globálního nedostatku čipů. Předpověděla, že tento nedostatek bude pokračovat také v příštím roce.



General Motors nyní podobně jako další výrobci automobilů čelí rovněž nejistotě kvůli rychlému šíření koronavirové mutace delta. Automobilky , Motor a Stellantis v úterý obnovily ve svých továrnách ve Spojených státech povinnost nosit roušky a vyzvaly zaměstnance, aby se nechali očkovat proti covidu-19, upozornila agentura Reuters.



General Motors zatím na rozdíl od některých jiných velkých amerických podniků nezakazuje vstup na pracoviště neočkovaným zaměstnancům. Barraová dnes nicméně nevyloučila, že automobilka v boji proti mutaci delta přikročí k dalším opatřením. Dodala, že firma nyní posuzuje, jakým způsobem by měla postupovat.

Zdroje: ČTK, Bloomberg