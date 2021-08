ČSOB v pololetí skoro zdvojnásobila zisk. Velký zájem byl o hypotéky, rostly vklady i aktiva ve správě

Skupina ČSOB hospodařila v prvním pololetí s čistým ziskem 6,6 miliardy Kč díky vysoké kvalitě úvěrového portfolia. Objem klientských vkladů i aktiv pod správou meziročně nadále rostl a vysoká poptávka byla i po úvěrech na bydlení. ČSOB se zaměřila na rozvoj digitalizace a inovací s cílem přinášet ještě kvalitnější a bezpečnější služby a podporu udržitelného podnikání. Bankovní skupina to uvedla v dnešním sdělení.

„I když má pandemie covid-19 na naše životy a podnikání nadále významný vliv, jsme rozhodně o rok zkušenější a mnohem méně zranitelní. Lidé ve stále větší míře dávají přednost digitálním nástrojům a bezkontaktnímu placení, což je bezpečnější, a vedle toho i jednoduché a pohodlné. Počet uživatelů mobilního bankovnictví vzrostl o více než 40 procent a desítky tisíc klientů využívají naše aplikace pro nakupování a investování. Spustili jsme novou aplikaci ČSOB Smart pro mobilní bankovnictví s virtuální asistentkou Kate, jako jedna z prvních bank jsme spustili možnost přihlašování do služeb státní správy i firem pomocí bankovní identity. Našim klientům vycházíme co nejvíce vstříc. Zrušili jsme poplatky za vedení našich vlajkových účtů pro stávající i nové klienty, zavedli Stavebko bez limitů a nabízíme i možnost navýšení hypotéky kvůli strmému zdražování stavebních materiálů. Důvěru našich zákazníků dokládá i zdvojnásobení počtu prodaných hypoték,“ uvedl generální ředitel ČSOB John Hollows.

Výsledky skupiny ČSOB v číslech:

Čistý zisk skupiny ČSOB se meziročně zvýšil o 91 %. Objem úvěrů na bydlení činil 471 mld. Kč, meziročně byl vyšší o 6 %. Celkový objem úvěrů překročil 804 miliard Kč (meziroční růst o 2 %). Objem vkladů se zvýšil na 1 161 mld. Kč, o 9 % proti stejnému období loni. Objem aktiv pod správou se zvedl meziročně o 13 % na 268 miliard Kč.

Provozní výnosy dosáhly 16,4 miliardy a meziročně se snížily o 12 %. Provozní náklady činily 10,3 mld. Kč. Meziročně se zvedly o 6 %, po očištění o bankovní daně se jedná o meziroční nárůst o 4 %.

ČSOB drží silnou kapitálovou pozici a podle svých slov také vynikající likviditní polštář. Kapitálový poměr Tier 1 je 23,7 %. Poptávka po odkladech splátek byla minimální a úvěry s odklady tvořily jen 0,2 % z celkového portfolia úvěrů.

ČSOB představila jednotnou mobilní alikaci ČSOB Smart pro klienty ČSOB i Poštovní spořitelny, jejíž součástí je i virtuální asistentka Kate. Skupina také naplnila svůj dlouhodobý závazek odchodu z uhelných aktivit a již nemá žádnou úvěrovou expozici vůči podnikům spojeným s uhlím.

Růst úvěrů na bydlení a vkladů



Úvěry na bydlení, tedy hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, meziročně narostly o šest procent. Počet prodaných hypoték se v prvním pololetí více než zdvojnásobil a skupina ČSOB zůstává v celkovém objemu poskytovaných úvěrů na bydlení jedničkou na trhu. „Poptávka po vlastním bydlení a investování do nemovitostí je mimořádná. Nových rekordů letos dosahují hypotéky i úvěry ze stavebního spoření. Naše ČSOB Stavební spořitelna díky tomu překonala historický milník, když objem poskytnutých úvěrů překročil půl bilionu korun,“ sdělil Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

Celkové portfolio úvěrů narostlo o dvě procenta. Objem vkladů stoupl o devět procent a objem aktiv pod správou se zvýšil o třináct procent. Největším fondem na trhu byl nadále ČSOB Bohatství s majetkem 37 miliard korun.



Prudký růst mobilního bankovnictví



Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví Smartbanking se meziročně zvýšil o 42 procent a počet transakcí narostl o 60 procent. Klienti stále více platili bezhotovostně, nakupovali online a naopak méně využívali bankomaty.



Udržitelnost a zelené produkty



Skupina ČSOB je lídrem v udržitelnosti a šetrném přístupu k životnímu prostředí. V březnu se připojila k Memorandu České bankovní asociace pro udržitelné finance. ČSOB Kampus vyhrál cenu Environmentálně šetrný projekt v 22. ročníku soutěže Best of Realty. V červnu ČSOB naplnila svůj dlouhodobý závazek odchodu z uhelných aktivit a již nemá žádnou úvěrovou expozici vůči podnikům spojených s uhlím. „Nejvyšší prioritou je podporovat podniky i jednotlivce při realizaci změn směrem k udržitelnosti a snižování emisí. Vedle toho ale samozřejmě vnímáme i tlak prostředí na nás samotné. V lecčem jsme o krok napřed. Co se týče spotřeby energií i uhlíkové stopy, jsme dokonce lídrem na trhu,“ zmínil Ján Lučan, člen představenstva zodpovědný za vztahové bankovnictví.



V prvním pololetí vzrostl mezičtvrtletně objem investic do společensky odpovědných fondů (SRI) o 28 procent. Financování energeticky úsporných domů mezičtvrtletně stouplo o 13 procent a ekologických automobilů o osm procent. ČSOB má největší podíl v konsorciu bank, které financuje dostavbu dálnice D4 mezi městy Příbram a Písek. Jedná se o první dálniční stavbu v ČR, jež vznikne formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, tzv. PPP. Z pozice věřitele se ČSOB zavázala poskytnout financování v celkové výši přes pět miliard Kč.



Ochrana zdraví



Přes výrazný pokles počtu nakažených covid-19 a naopak růstu očkovaných zůstává stále důležitou prioritou ochrana zdraví a bezpečí klientů i zaměstnanců. V prvním pololetí pracovalo z domova v průměru 69 procent zaměstnanců skupiny ČSOB. Pobočková síť funguje po celou dobu bez přerušení a dodržují se přísná bezpečnostní a hygienická opatření. Pro zaměstnance, jejichž přítomnost je na pracovišti nezbytná, je zajišťováno pravidelné testování. V prvním pololetí bylo uskutečněno přes 90 tisíc covid testů, z nichž bylo méně než 0,2 procenta pozitivních případů.

Výsledky matky



ČSOB je součástí belgické bankovní skupiny , která dnes také reportovala výsledky svého hospodaření. KBC za první pololetí vykázala čistý zisk 1 350 mil. eur, z toho 793 mil. eur ve druhém čtvrtletí. V prvním pololetí letošního roku čistý úrokový výnos meziročně mírně poklesl, poklesly také ostatní výnosy, zatímco výnosy z poplatků a provizí a pojistné výnosy meziročně vzrostly. Provozní náklady bez bankovních daní meziročně mírně vzrostly. Výrazně pozitivní příspěvek k zisku mělo čisté rozpuštění dříve natvořených opravných položek k úvěrům. Pokračoval nárůst obchodních objemů - klientských depozit (meziročně +14%), aktiv pod správou (meziročně +13 %) i úvěrů (meziročně +3 %).



Ukazatel nákladů na úvěrové riziko poklesl na -0,22 % (negativní hodnota značí pozitivní příspěvek k výsledku). Likviditní pozice zůstává nadále velmi silná, stejně jako kapitálová přiměřenost (ukazatel CET1 ve výši 17,5 %), která je výrazně nad požadavky regulátorů.

