ČSOB za rok 2023: Růst vkladů, investic i uživatelů virtuální asistentky Kate

Skupina ČSOB v roce 2023 potvrdila pozici lídra trhu. Důvěru klientů potvrzuje silný růst obchodních objemů. Objem aktiv pod správou se navýšil o 19 procent, vklady se meziročně zvýšily o devět procent a objem úvěrů byl meziročně vyšší o pět procent. Kvalita úvěrového portfolia zůstává excelentní. Čistý zisk skupiny činil 15,4 miliardy korun. Počet aktivních uživatelů aplikace ČSOB Smart překročil 1,3 milionu, většina si již vyzkoušela i virtuální asistentku Kate.



„Uplynulý rok byl z makroekonomického pohledu obtížný. Hrubý domácí produkt klesl a druhým rokem v řadě působila na kupní sílu domácností i firem dvouciferná inflace. Naši klienti nicméně tuto situaci vloni ve vyšší míře využívali ke zhodnocování svých úspor na spořicích a termínovaných účtech, aktivně investovali a zvyšovali i své příspěvky na penzijní spoření. Rovněž nás těší zájem domácností i firem o financování energeticky úsporných řešení. Všem našim klientům děkujeme za projevenou důvěru,“ říká generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek. „České domácnosti a firmy vloni zůstaly spolehlivými plátci svých závazků. Podíl nevýkonných úvěrů na celém portfoliu byl na konci prosince dále klesající,“ doplňuje.



Hospodářské výsledky za rok 2023 v číslech:



• Čistý zisk činil 15,4 mld. Kč (meziročně vyšší o 6 %).

• Čistý zisk byl negativně ovlivněn tvorbou opravné položky na goodwill v hodnotě 2,6 mld. Kč v souvislosti s nově uzákoněným snížením státní podpory stavebního spoření.

• Celkový objem úvěrů byl 916 mld. Kč (meziročně vyšší o 5 %).

• Objem úvěrů na bydlení dosáhl 520 mld. Kč (meziroční nárůst o 2 %).

• Objem celkových klientských vkladů narostl na 1 276 mld. Kč (meziročně vyšší o 6 %). Vklady celkem dosáhly 1 337 mld. Kč (meziroční nárůst o 9 %).

• Objem aktiv pod správou činil 365 mld. Kč (meziročně více o 19 %).

• Provozní výnosy byly 41,3 mld. Kč (meziročně vyšší o 2 %).

• Provozní náklady bez bankovních daní činily 21,2 mld. Kč (meziroční zvýšení o 3 %).

• Počet aktivních klientů stoupl meziročně o 58 tisíc.

• Kapitálová pozice je silná a likvidita vynikající. Kapitálový poměr Tier 1 činil 19,7 %.

• Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci prosince 1,42 %.



Novinky ze skupiny ČSOB:



• Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart překonal 1,3 milionu.

• Virtuální asistentku Kate si vyzkoušelo více než 1,2 milionu unikátních uživatelů.

• Klienti ČSOB a Hypoteční banky jako první v ČR uzavřeli hypoteční a zástavní smlouvu online pomocí nejvyšší úrovně elektronického podpisu.

• Novou službu Platby na kontakt využívá přes 106 tisíc klientů.

• ČSOB a Patria Finance spustily Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který představuje alternativu penzijního spoření.

• ČSOB s Policií ČR proškolily v oblasti kyberbezpečnosti v roce 2023 dohromady 277 tisíc lidí.

• ČSOB Poštovní spořitelna pomáhá seniorům s důchody při rušení části poboček České pošty. Počet založených účtů seniory vloni vzrostl meziročně o 43 procent.

• Platforma Green0meter spustila unikátní digitální rozcestník Green0meter Marketplace, který firmám pomáhá s ESG reportingem a poradenstvím.

• Magazín Global Finance zvolil ČSOB Nejlepší bankou roku 2023 v České republice. ČSOB získala toto ocenění již počtvrté v řadě.

• Podle časopisu Euromoney byla ČSOB Market Leader v České republice v roce 2023 v kategoriích Firemní a společenská odpovědnost, Korporátní bankovnictví a Digitální řešení.



Zájem klientů o spoření a odpovědné financování



Celkový objem vkladů se zvýšil meziročně o 9 procent a objem aktiv pod správou se zvedl o 19 procent. Objem majetku v podílových fondech meziročně vzrostl o 24 procent. Nejoblíbenějšími fondy u klientů jsou ČSOB Premiéra (objem 50,4 mld. Kč), ČSOB Bohatství (38,5 mld. Kč) a ČSOB Akciový (10,7 mld. Kč). Nové prodeje odpovědných fondů meziročně narostly více než pětinásobně a činily 15,7 miliardy korun. „Skupina ČSOB nabízí široké spektrum investičních produktů a služeb. Naši erudovaní kolegové, společně s možnostmi investovat digitálně napřímo, pomáhají klientům postarat se o jejich prostředky. Mám radost, že naše investiční produkty poráží na investičním horizontu inflaci,“ říká Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB zodpovědný za řízení financí a investičních služeb.



Využívání Kate je meziročně dvojnásobné



K přístupu do banky klienti dávají stále častěji přednost mobilním aplikacím. Mobilní bankovnictví ČSOB Smart aktivně používá přes 1,3 milionu uživatelů, což je meziročně o 16 procent více. Virtuální asistentku Kate si vyzkoušelo už více než 1,2 milionu unikátních klientů a jen v posledním loňském čtvrtletí ji aktivně využilo přes 600 tisíc uživatelů. Počet konverzací klientů s Kate se meziročně zdvojnásobil na více než čtyři miliony. „Kate je pevnou součástí našeho finančního světa a její využívání překonává naše očekávání. Kate je k dispozici zdarma všem našim klientům, kteří s ní nejčastěji řeší změny limitů, zapomenutý PIN, platby, bankovní výpisy nebo informace o úrocích a novinkách. K lepší zákaznické zkušenosti také pomáhá, že Kate vloni začala mluvit příjemným ženským hlasem a dokáže lépe vyjádřit emoce,“ shrnuje Aleš Blažek a dodává: „Málo se v této souvislosti ví, že tým více než 1 200 expertů z Centra sdílených služeb v Brně a Praze zajišťuje také datová a AI řešení pro celou KBC Group.“



Každá čtvrtá hypotéka byla na úsporné bydlení



Skupině ČSOB, jednomu z nejvýznamnějších hráčů na trhu financování bydlení, stoupl meziročně objem úvěrů na bydlení o dvě procenta na 520 miliard korun. S financováním bydlení vloni skupina pomohla 21 500 domácnostem. V oblasti digitalizace bylo největším úspěchem spuštění služby podepisování hypotečních a zástavních smluv online pomocí nejvyšší úrovně elektronického podpisu, tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu, což se povedlo na českém trhu vůbec poprvé. Dále se zvyšovala poptávka po zvýhodněných úvěrových produktech na úsporné bydlení. Zhruba čtvrtina hypoték i nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření byla vloni určena na úsporné bydlení.



Pomáháme firmám s udržitelností



Firmy stále více směřují financování na úsporná energetická řešení, obnovitelné zdroje a udržitelnost. ČSOB díky partnerství mezi mateřskou KBC a českou platformou Green0meter poskytuje firmám vedle financování i poradenství v oblasti udržitelnosti a ESG. Obsluhu firem nově zjednodušil a zrychlil unikátní digitální rozcestník Green0meter Marketplace. „Česká ekonomika čelí poklesu své konkurenceschopnosti, pokud neprojde transformací na ekonomiku s nižší energetickou náročností. Investice do úsporných energetických řešení a energetické soběstačnosti je třeba zintenzivnit, aby české firmy byly i nadále mezinárodně úspěšné,” zdůrazňuje Aleš Blažek. ČSOB už umožnuje všem právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům založit si účet plně online pomocí bankovní identity. Stávající nabídku firemního účtu, podnikatelského účtu a účtu pro bytové domy přes internet zkompletoval i online účet pro neziskové organizace.

Statisíce proškolených osob v kyberbezpečnosti



K dlouhodobým prioritám skupiny ČSOB patří i podpora finanční a kybernetické gramotnosti. ČSOB spustila ve spolupráci s Policií ČR vzdělávací misi namířenou proti aktivitám internetových podvodníků s cílem postupně proškolit v oblasti kyberbezpečnosti jeden milion lidí. Na druhém stupni základních škol nadále pomáhá výukový program ČSOB a Policie ČR Tvoje cesta onlinem II, který absolvovalo jen v roce 2023 téměř 200 tisíc dětí. V rámci dalších aktivit pak banka vloni proškolila 77 tisíc lidí. Celkem tedy ČSOB a Policie ČR v roce 2023 proškolily 277 tisíc obyvatel ČR. Pokud k tomu přidáme i vzdělávací aktivity z této oblasti před rokem 2023, pak už je překonána hranice 400 tisíc edukovaných lidí a úsilí pokračuje i letos. „Útoky kyberzločinců se nevyhýbají nikomu a mohou přijít kdykoliv, navíc jsou tito Volači a Klikači vynalézaví a neštítí se vystupovat i jmény bankéřů, policistů nebo státních úředníků. Proto opět důrazně varujeme všechny, aby si hlídali a chránili své osobní údaje, přístupové kódy a hesla,“ zdůraznil Aleš Blažek.



Skupina ČSOB vloni státu odvedla 10,1 miliardy korun



Skupina ČSOB každoročně významně přispívá do státního rozpočtu. Za rok 2023 to bylo celkem 10,1 miliardy korun. Tato suma zahrnuje daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, srážkovou daň z úroků, odvody na sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance a takzvané bankovní daně, kam se řadí příspěvky do Fondu pojištění vkladů, Fondu pro řešení krize a Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

* Meziroční srovnání je ovlivněno mimořádnými jednorázovými položkami v obou letech. Čistý zisk roku 2022 byl negativně ovlivněn rozhodnutím v rozhodčím řízení, který měl za následek navýšení objemu rezerv na soudní spory ve výši 3,7 mld. Kč (dopad na zisk po zdanění 3,0 mld. Kč). Čistý zisk roku 2023 byl ovlivněn tvorbou opravné položky na goodwill v hodnotě 2,6 mld. Kč, která souvisí se změnami ve státní podpoře stavebního spoření (položka bez vlivu na daň z příjmu). Po očištění o dopad těchto dvou mimořádných položek by čistý zisk za rok 2023 meziročně vzrostl o 3 %.

Skupina KBC dosáhla v roce 2023 čistého zisku 3402 mil. EUR



Celá skupina KBC za čtvrté čtvrtletí 2023 vykázala čistý zisk 677 milionů eur. Za celý rok dosáhl čistý zisk KBC 3 402 mil. eur, meziročně o 21 % více. Provozní výnosy v roce 2023 vzrostly o 12 %, především díky vyššímu čistému úrokovému výnosu, růstu čistého výnosu z poplatků a provizí a vyšším ostatním výnosům. Provozní náklady vzrostly o 7 %, zejména v důsledku konsolidace Raiffeisenbank Bulgaria, rostoucích mezd, vyšších nákladů na IT a vyšších odpisů.

Úvěry dále rostly (meziročně +3 %). Objem klientských vkladů poklesl meziročně o 3 %. Tento pokles byl způsoben především odlivem vkladů v důsledku emise státních dluhopisů v Belgii na začátku září 2023. Objem aktiv pod správou meziročně vzrostl o 19 %. Poměr nákladů k výnosům dosáhl hodnoty 49 % (při rovnoměrném rozložení bankovních daní a po očištění o jednorázové položky). Likviditní pozice KBC zůstává nadále velmi silná, stejně jako kapitálová přiměřenost (ukazatel CET1 ve výši 15,2 %), která je pohodlně nad požadavky regulátorů.