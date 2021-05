ČSOB v prvním čtvrtletí: Růst úvěrů na bydlení, vkladů i rychlý nárůst digitalizace

Skupina ČSOB hospodařila v prvním čtvrtletí s čistým ziskem 2,7 miliardy korun. Objem klientských vkladů i aktiv pod správou meziročně rostl dvouciferným tempem. Kvůli přetrvávající pandemii se skupina zaměřovala na podporu klientů, zajištění dostupnosti služeb fyzicky i online 24/7 a rozvoj digitalizace s cílem přinášet ještě kvalitnější a bezpečnější služby.

„Pandemie covid-19 obrátila v uplynulém roce životy nás všech naruby. Bylo důležité si navzájem pomoci a vědět, že se na sebe můžeme spolehnout. Po celou dobu se proto v ČSOB maximálně soustředíme na zachování dostupnosti služeb – fyzicky i online. Že se nám to daří, to potvrzují nadstandardní nárůsty používání našich digitálních služeb i počty uskutečněných transakcí. Do digitalizace dál intenzivně investujeme, jako první jsme uvedli na trh digitální asistentku Kate. Důležité je, že i po skončení moratoria našim klientům stále pomáháme, řešíme jejich případné potíže individuálně, což je vždy nejlepší,“ komentuje výsledky generální ředitel ČSOB John Hollows.

"Výsledky ČSOB v prvním čtvrtletí 2021 potvrzují, že Češi v takto složitých časech dokáží spořit a investovat. Skupina ČSOB zvýšila kapitálovou přiměřenost a zůstává objemem poskytnutých úvěrů pro občany i firmy nejsilnější na trhu. Koronavirová krize sice přibrzdila ekonomiku, ale výrazně urychlila rozvoj digitálních služeb, které jsou bezpečné, snadné a pohodlné. Do online prostředí se přesouvají i klienti starší generace, celková digitální gramotnost naší populace roste," uvedla banka.

Výsledky ČSOB v číslech

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí roku dosáhl 2,7 mld. Kč, meziročně byl o 28 % vyšší.“ Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí meziročně narostl díky příznivému vývoji na finančních trzích a rozpuštění opravných položek k úvěrům, což spolu plně kompenzovalo meziroční pokles čistých úrokových výnosů a vyšších bankovních daní,“ uvedla banka.

Objem úvěrů na bydlení činil 463,1 mld. Kč (meziročně vyšší o 5 %), celkový objem úvěrů dosáhl 795 mld. Kč, objem vkladů se zvýšil na 1 142 mld. Kč (meziročně o 12 %). Objem aktiv pod správou se zvedl na 255 mld. Kč (meziročně o 10 %), provozní výnosy dosáhly 8,5 mld. Kč (meziroční růst o 4 %), provozní náklady činily 5,6 mld. Kč (meziroční zvýšení o 3 %), po očištění o bankovní daně se jedná o meziroční pokles o 2 %.

Tabulka: Základní ukazatele ČSOB v 1Q21

Zdroj: Tisková zpráva k výsledkům ČSOB za 1Q21

„Kvalita úvěrového portfolia je stále vysoká. Naprostá většina klientů se po skončení moratoria vrátila ke splácení. Klientům, kteří potřebovali pomoci a zažádali si o další odklad, byla většina individulně schválena. Podíl úvěrů v selhání z celého úvěrového portfolia byl na konci března nízkých 2,16 procenta (meziročně mírný pokles),“ uvedla banka.

Banka ČSOB drží silnou kapitálovou pozici a vynikající likviditní polštář. Kapitálový poměr Tier 1 je 24,3 %. ČSOB posklytla v rámci státem garantovaných úvěrů COVID firmám a podnikatelům financování za 12,4 mld. Kč. Poptávka po odkladech splátek se výrazně snížila. Ke konci března představovaly úvěry s odklady méně než 0,3 % z celkového portfolia úvěrů.

Růst úvěrů na bydlení a vkladů

Úvěry na bydlení, tedy hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, meziročně narostly o 5 procent. Rekordní byl prodej hypoték, jejichž počet se v prvním čtvrtletí meziročně více než zdvojnásobil a skupina ČSOB obhájila i za první čtvtletí svou pozici jedničky v této oblasti. „Celkové portfolio úvěrů zůstalo stabilní. Objem vkladů stoupl o 12 procent a objem majetku pod správou se zvýšil o 10 procent. Majetek ve fondu ČSOB Bohatství překročil 30 miliard a fond se tak stal největším v ČR,“ uvádí ČSOB.

Rychlý růst mobilního bankovnictví

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví Smartbanking se meziročně zvýšil o 38 procent a počet transakcí se zvýšil o 60 procent. Klienti mnohem více využívali bezhotovostní placení a online nákupy a méně vybírali hotovost z bankomatů. „Přetrvávající pandemie akcelerovala digitalizaci - lidé stále více dávají přednost digitálním službám, které jsou pro ně bezpečné, jednoduché a pohodlné. Je zřejmé, že tento trend bude pokračovat i po skončení pandemie. Na to jsme reagovali i novým komunikačním stylem, jehož tváří je unikátní modrý chameleon, který byl velmi příznivě přijat klienty i zaměstnanci,“ uvádí člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail Jan Sadil.

„Neustáváme v inovacích, proto jsme spustili společnou mobilní aplikaci ČSOB Smart pro klienty ČSOB i Poštovní spořitelny, jejíž součástí je virtuální asistentka Kate. Nadále rozvíjíme i nový obslužný systém na pobočkách, jehož součástí jsou i zóny pro financování bydlení, o které je bez ohledu na covid-19 obrovský zájem. Vždyť jen za březen jsme schválili hypotéky za rekordních 14,6 miliardy korun, což bylo více než za celé první čtvrtletí loňského roku,“ dodává Jan Sadil.

Odpovědnost v podnikání a zelené produkty

Prioritou, kterou covid-19 jen zdůraznil, je udržitelnost a šetrný přístup k přírodě. „V březnu se ČSOB připojila k Memorandu České bankovní asociace pro udržitelné finance. ČSOB kampus, vyhrál cenu Environmentálně šetrný projekt v 22. ročníku soutěže Best of Realty. V prvním kvartále vzrostl meziročně objem investic do společensky odpovědných fondů (SRI) o 14 %. Nadále jsme snižovali i financování související s uhlím, ke konci března šlo již jen o 1% ve srovnání s rokem 2016 (mezikvartální pokles o 3 procentní body),“ uvádí banka.

Ochrana zdraví

Velkou prioritou zůstává ochrana zdraví a bezpečí klientů a zaměstnanců. V týmech, kde to bylo možné, byla zavedena práce z domova. V prvním čtvrtletí pracovalo z domova v průměru 70 procent zaměstnanců skupiny ČSOB. Pobočková síť funguje po celou dobu bez přerušení. Otevírací doba poboček se operativně upravuje a dodržují se přísná bezpečnostní a hygienická opatření. Pro zaměstnance, jejichž přítomnost je na pracovišti nezbytná, je zajišťováno pravidelné testování. Od počátku ledna do konce dubna bylo uskutečněno téměř 50 tisíc covid testů, z nichž bylo méně než 0,3 procenta pozitivních případů.

ČSOB představila jednotnou mobilní alikaci ČSOB Smart pro klienty ČSOB i Poštovní spořitelny, jejíž součástí je i virtuální asistentka Kate. ČSOB se stala nejlepší českou bankou za rok 2021 podle společnosti Global Finance a získala ocenění Banka bez bariér 2020 udělené v rámci ankety Banka roku. ČSOB jako jedna z prvních bank spustila možnost přihlašování do služeb státní správy pomocí bankovní identity.

„Jsem velmi hrdý na získané prestižní mezinárodní ocenění Nejlepší banka pro rok 2021 od Global Finance. Je to úžasná odměna pro zaměstnance celé skupiny i povzbuzení do dalšího období. Nadále musíme vytrvat v důsledném testování a dodržování základních hygienických požadavků, ale vakcinace zdárně postupuje. Všem kolegům chci z celého srdce poděkovat a popřát hodně vytrvalosti a odolnosti do nadcházejícího, věřme, že už mnohem příjemnějšího, období,“ dodává John Hollows.





Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Naše motto „Digitálně a s lidmi“ nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušujeme a zkvalitňujeme obsluhu našich klientů v online prostředí i na pobočkách. Naše služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Stavíme na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či Poštovní spořitelna přes pojištění od ČSOB Pojišťovny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a Patria Finance. Své služby poskytujeme všem typům zákazníků – fyzickým osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. V oblasti bydlení je ČSOB největším poskytovatelem úvěrů v České republice. Díky Hypoteční bance a ČSOB Stavební spořitelně, které jsou částí skupiny ČSOB, jejich celkový objem dosahuje cca 500 miliard korun. Naším cílem je nabídnout klientům veškeré služby spojené s bydlením jednoduše a pod jednou střechou – od úvěrů na bydlení, po hypotéky, stavební spoření a související služby jako je pojištění hypotéky, nemovitosti apod.