VIG oznámil výsledky, futures otáčí opatrně do zeleného

dnes před otevřením trhu oznámila výsledky za první polovinu roku 2021 a meziročně přednesla lepší čísla. Nový Zéland upustil od snižování úrokových sazeb a Francie a Španělsko čelí po rekordně vysokých teplotách požárům. Futures pomalu otáčí do zeleného.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx +0,0 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,1 %.

dnes před otevřením trhu oznámila výsledky za první polovinu roku 2021. Všechny klíčové metriky vykazují ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zlepšení. Objem pojistného navzdory dopadům Covid-19 narostl o 3,5 % na 5 773 milionů EUR. Zisk před zdaněním ve výši 251,4 mil. EUR byl o 25 % vyšší než v předchozím roce. Návratnost vlastního kapitálu před zdaněním se zlepšila z 9,1 % na 11 %. Výhled na fiskální rok pojišťovna potvrdila.

Taliban se zavázal vybudovat inkluzivní vládu, chránit práva žen „v mezích práva šaría“ a zabránit tomu, aby se afghánské území využilo k cílení na jakoukoli jinou zemi. Už se ale objevily zprávy o nucených sňatcích a příkazech, aby si muži nechali narůst vousy. Jejich předchozí působení u moci bylo poznamenáno extrémně konzervativní interpretací práva šaría, podle níž ženy při nedodržení mohou čelit ukamenování nebo popravě.

Hasiči bojují proti požárům ve francouzském zálivu Saint Tropez a ve španělské provincii Avila. Teploty v jižních a středních oblastech Španělska přes víkend prudce stouply, město Montoro zaznamenalo rekordní teplotu v této zemi 47,4 ° C.

Nový Zéland upustil od snižování úrokových sazeb poté, co tato země po objevení jediného případu koronaviru spojeného s variantou delta vešla do lockdownu. "Nejlepší věc, kterou můžeme udělat, abychom se z toho dostali co nejrychleji, je jít tvrdou cestou," řekla premiérka Jacinda Ardern o novém lockdownu.

Čínské akcie kótované v USA včera čelily velkému prodejnímu tlaku poté, co úřady v Pekingu zvýšily zásah proti některým z největších společností v této zemi. Index Nasdaq Golden Dragon China se propadl až o 4,5 % po souboru návrhů zaměřených na prevenci nekalé online soutěže a po zprávách o nové kontrole odvětví zábavy a „kultury idolů“.