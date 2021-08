Situace v čínských přístavech se zhoršuje, terminál v Ning-po je zavřený už sedmý den

Částečná uzávěra třetího největšího světového kontejnerového přístavu zhoršuje situaci v dalších velkých čínských přístavech. Rejdaři odklánějí lodě od přístavu Ning-po, protože není jasné, jak dlouho bude ještě jeden z terminálů kvůli protipandemickým opatřením uzavřen. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg.



Problémy znovu rostou v blízké Šanghaji a v Hongkongu. Předtím v nich polevila zácpa, kterou způsobilo uzavření přístavu Jen-tchien v Šen-čenu v květnu. Počet lodí, jež kotví u přístavu Sia-men na jihovýchodním pobřeží, se od počátku měsíce zvýšil na 24 ze šesti.



Terminál Mej-šan v přístavu Ning-po byl uzavřen minulý týden kvůli tomu, že se jeden ze zaměstnanců nakazil mutací delta. Blokována je tak do dnešního dne čtvrtina kapacity přístavu.



Největší světoví rejdaři jako A.P. Moller-Maersk či CMA CGM své lodě od Ning-po odklánějí, uvedl manažer výzkumu trhu kontejnerů ze společnosti Drewry Shipping Consultants Simon Heaney. Dotyčné přepravní společnosti raději přesměrují zásilky do jiných přístavů, než aby čekaly do konce protipandemických opatření.



Některé lodě ale čekají. U přístavů v Šanghaji a Ning-po dnes kotví 141 plavidel, což je zhruba o 60 více, než podle Bloombergu letos činil průměr od dubna do srpna.



"Máme zprávy o tom, že počet nevyřízených objednávek stoupá a zácpa se zhoršuje," konstatovala Dawn Tiuraová ze společnosti Sourcing industry. ”Narušení přepravy napříč přístavy spolu souvisí. Pokud nakupujete zboží, které pochází z Číny nebo se přes ni pohybuje, musíte prodloužit dodací lhůty nebo najít jiný zdroj dodávek," dodala.



Odvětví lodní dopravy letos sužují narušení, která jsou mnohdy způsobena protipandemickými opatřeními. To způsobilo zpoždění v globálních přepravních řetězcích a vyhnalo sazby za přepravu na rekordní úroveň.