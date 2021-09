10 nejhodnotnějších firem světa: V čele Apple, Microsoft, Alphabet. Poprvé od 2017 bez Číny

Čínská internetová společnost Tencent Holdings ztratila desátou pozici v žebříčku nejhodnotnějších firem světa, který sestavuje agentura Bloomberg. V první desítce tak nezůstal žádný čínský podnik. Čínské technologické firmy výrazně oslabují kvůli regulačním zásahům Pekingu.



Akcie Tencentu na burze v Hongkongu odepsaly půl procenta, a tržní hodnota společnosti tak klesla na 556 miliard dolarů (bezmála 12 bilionů Kč). Čínská internetová společnost si z hlediska tržních kapitalizací prohodila pozici s americkým výrobcem čipů .



Je to poprvé od roku 2017, co v žebříčku nefiguruje žádná čínská společnost. Už dříve tento rok z první desítky vypadl vlivem zásahů regulačních úřadů čínský internetový prodejce Alibaba. Regulace se rychle rozšířila z antimonopolních opatření a oblasti internetového obchodu do sektoru doučování, zabezpečení dat a internetového obsahu.



Od ledna, kdy akcie Tencentu dosáhly rekordní hodnoty, klesla tržní hodnota této internetové společnosti o 338 miliard dolarů. Index Hang Seng Tech, který sleduje největší technologické firmy kótované na burze v Hongkongu, podává tento měsíc v porovnání dalšími významnými světovými burzovními indexy nejhorší výkon. Dolů ho nejvíce táhnou již zmíněné společnosti Alibaba a Tencent.



Nic nenasvědčuje tomu, že regulační tažení Pekingu záhy skončí. Kampaň se téměř každým dnem rozšiřuje a prohlubuje. Index Hang Seng dnes oslabil čtvrtou seanci za sebou.

10 nejhodnotnějších firem světa dle žebříčku Bloomberg: 1 2,46 bn. USD 2 2,29 bn. USD 3 Alphabet 1,93 bn. USD 4 Saudi Arabian Oil 1,87 bn. USD 5 1,76 bn. USD 6 1,05 bn. USD 7 757 mld. USD 8 630 mld. USD 9 TSMC 561 mld. USD 10 559 mld. USD

(Zdroj: Bloomberg, čtk)