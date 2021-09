Novinky z trhu START: Na říjnovém START Day se představí Fixed.zone a spustí úpis akcií

Klíčovou událostí trhu START pražské burzy pro rostoucí firmy bude říjnový START Day. Uskuteční se v úterý 19. října a představí se na něm Fixed.zone a.s. Ta hodlá na START vstoupit a právě na START Day spustit úpis akcií.



Společnost Fixed.zone a.s. je významným tuzemským výrobcem mobilního příslušenství. O konkrétních parametrech transakce bude burza informovat před samotným říjnovým START Day. Následovat by měl medailonek na webu PXStart. Zájemci o podrobnější informace se mohou již dnes podívat do investorské sekce na webu společnosti Fixed. Pokud by vás již nyní zajímalo více o současnosti a minulosti firmy, tak je možné si poslechnout podcast Hospodářských novin. O chystané IPO jsme psali také na Patria.cz a téma pro Vás budeme pozorně sledovat.



Český #lídr mobilního příslušenství pod značkou #FIXED míří na trh #START @prazskaburza pro 45 milionů korun... - https://t.co/wMruifmf7o pic.twitter.com/2gVRZow64h

Burzovní trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Regulované trhy jsou pro menší firmy prakticky nedostupné kvůli administrativě, která zvyšuje náklady vstupu na burzu. Jako poslední na trh START loni v říjnu vstoupila společnost Pilulka, před ní to o loňských prázdninách byla softwarová společnost eMan. Aktuálně se na něm nachází osm emisí.Tento trh také nejnověji přivítal v pořadí devátého autorizovaného poradce pro uvádění firem na trh START, stala se jím liberecká společnost LIFTIA.Jaké novinky nastaly u listovaných firem na tomto trhu?

Správní rada společnosti AtomTrace, a.s. vydala oznámení o zveřejnění informace o přednostním právu k úpisu akcií. Primoco UAV SE a Armáda České republiky testovaly bezpilotní letoun Primoco UAV One 150 zaměřený na ověření komunikačních systémů pro podporu spojení. A e-shop Pilulka posiluje ve výdejních boxech a investuje do technologického startupu Blocks.



Pražská burza se chlubí tím, že patří mezi nejrychleji rostoucí trhy nejen ve střední a východní Evropě, ale i ve světě. Jeho výkonnost za poslední rok (ke 14. září) ukazuje následující graf:

Hlavní index PX se v minulých dnech přehoupl přes 1300 bodů a atakoval více než 11letá maxima. Vývoj za posledních pět dní si můžete prohlédnout zde:

Kromě toho zve pražská burza na dvě události. První z nich je vystoupení jejího generálního ředitele Petra Koblice společně s Martinem Potůčkem, CEO ČMZRB investiční, příští týden v úterý 21. září v 17:00. Stane se tak v rámci Finanční konference. Tématem jejich výstupu budou primární veřejné nabídky na pražské burze, která se otevřela širšímu spektru firem. Událost je možné sledovat online.



A druhou je pouliční výstava přibližující některé momenty se 150leté historie pražské burzy. Ke zhlédnutí je v pražské ulici Na Příkopech (Můstek) do 10. října.

Zdroje: BCPP, Patria.cz