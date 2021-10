Primoco v pololetí: Růst tržeb o třetinu, dobrý výhled, ale také obava o ruské zakázky a úřad brzdou

Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE, jehož akcie jsou obchodovány na trhu START pražské burzy, v prvním pololetí zvýšil tržby o třetinu. V důsledku pandemických opatření, které komplikují cestování, a regulatorních omezení na některých trzích ale přesto skončilo hospodaření ztrátou. Výhled na další období je díky stabilizaci koronavirové situace příznivý, uvádí firma. Kromě ukončování omezení brzdících mezinárodní obchod pomohou také inovace a nové zahraniční spolupráce. Kvůli zhoršení diplomatických vztahů však hrozí ztráta zakázek v Rusku, uvádí Primoco.

V Česku firma ve spolupráci s armádou otestovala svůj stoj One 150 pro vojenské využití. Zároveň pokročila do druhé fáze vojenské certifikace, jejíž dokončení dle normy NATO očekává v 1. pololetí 2022. V dubnu Primoco úspěšně upsalo nové akcie a firma tak získala od 300 nových akcionářů celkem 90,5 milionu korun na svůj další rozvoj. Akcie Primoco UAV na pražské burze v prvním pololetí zhodnotily o 20 % na 290 korun za kus.

Tržby v pololetí: +34 procent

Tržby českého výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE dosáhly v prvním pololetí letošního roku 12,8 milionu korun a proti stejnému období v roce 2020 tak vzrostly o 34 %. Od ledna společnost dokázala spustit jednání o nových zakázkách na nových trzích, ale kvůli pandemickým restrikcím omezující cestování, se tyto činnosti komplikují a prodlužují. „Primoco UAV SE také naráží na liknavost částí státní správy v Česku, zejména na Úřadu pro civilní letectví, v souvislosti s vydáním potřebné certifikace vyžadované evropskou legislativou. I toto omezuje manévrovací prostor, který společnost má pro pokrytí rostoucí poptávky o její bezpilotní letouny,“ uvádí firma ve zprávě k výsledkům.

S ohledem na pandemií způsobené komplikace s cestováním skončilo hospodaření společnosti v prvním pololetí ztrátou EBITDA ve výši 14 milionů korun. „Těžiště našeho podnikání leží v zahraničí, často v zemích mimo Evropskou unii, do kterých byl kvůli koronavirové pandemii letos výrazně ztížený přístup. Zdržely se tak nejen dodávky v rámci již uzavřených smluv, ale také vyjednávání o kontraktech nových,“ popisuje spoluzakladatel a ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.



Výhled dle Semetkovského pozitivní



Výhled na příští období je však podle Semetkovského s ohledem na stabilizaci pandemické situace příznivý. „Nejenže v řadě zemí postupně končí omezení, která komplikovala budování obchodních vztahů a export, ale nouzový stav mnoha vládám po celém světě znovu připomněl, jak užitečné a flexibilní mohou bezpilotní letouny být,“ říká ředitel Primoco UAV SE a dodává, že se společnosti nadále daří fungovat zcela bez dluhů, bankovních úvěrů, dotací či jiných finančních závazků.



Přes nepříznivé vnější okolnosti dosáhlo Primoco UAV SE na mezinárodním poli posunu. V únoru 2021 představila společnost na indické výstavě Aero India 2021 svůj letoun One 150 a uzavřela memorandum o spolupráci s přední indickou technologickou společností BEML. „Díky schopnostem našeho indického partnera jsme si jisti, že naše bezpilotní letadlo bude obrovským přínosem pro civilní sektory, jako je sledování stavu železničních tratí nebo těžebních oblastí, a také pro ochranu práv, dozor nad hranicemi a monitorovací mise,“ uvádí Semetkovský. Jen o měsíc později společnost Primoco UAV SE uzavřela v saúdskoarabském Rijádu se společností MEST smlouvu o zastoupení v regionu Perského zálivu a vybudování společného podniku. Kromě dodávek bezpilotních letounů klientům na Blízkém východě vznikne v Saúdské Arábii také servisní a výcvikové centrum. V dalším průběhu roku již proběhla řada prezentací a letových ukázek koncovým zákazníkům v regionu, první kontrakty společnost očekává v roce 2022.



V červnu 2021 vybavila společnost svůj letoun One 150 balistickým záchranným padákovým systémem a následně celé zařízení úspěšně otestovala. „Hlavním úkolem systému je v případě technické poruchy ochránit cenný náklad nesený strojem, jako jsou například vysoce citlivé senzory, a zároveň zamezit případným škodám na zemi. Technologie tak umožní bezpečnější přelety nad územím se zvýšeným rizikem, jako jsou například hustě obydlené oblasti,“ uvádí Primoco.



V srpnu 2021 Primoco ve spolupráci s norskou společností Norwegian Special Mission dokončilo testy na Islandu v oblasti letové kalibrace a inspekce letištního radiozabezpečení – tedy rádiových navigačních systémů jako je VOR, ILS, DME či vojenský TACAN, ale i optických prvků jako je VASI, PAPI a dalších prostředků sloužících k přesnému přiblížení letadel. Tato zařízení musejí pravidelně procházet kalibrací, která ověřuje soulad jejich charakteristik s požadovanými standardy. „Zkoušky na Islandu ukázaly, že bezpilotní letoun Primoco dokáže při kalibračních pracích plně nahradit pilotované stroje, a to za výrazně nižších nákladů. Příznivé výsledky tak otevírají řadu nových možností pro komerční využití letounu,“ uvádí ve zprávě Primoco.



Dodávky do Iráku a diplomatické překážky v Rusku



V prvním pololetí roku 2021 uzavřela společnost Primoco nový kontrakt na dodávku letounů v hodnotě 2 milionů eur, do konce roku očekává se zpožděním podpis dalších třech smluv v hodnotě 11 milionů eur. Celkem se jedná o dodávky 14 letounů pro zákazníky v Africe, Evropě a Jižní Americe. V letošním roce bylo zároveň v rámci dříve uzavřeného kontraktu dodáno celkem 5 kusů strojů One 150 do Iráku, přičemž stejný zákazník plánuje v blízkém horizontu nákup dalších letounů.



Primoco zároveň nadále jedná o nových kontraktech ve více než 40 zemích světa, přičemž průměrná doba od zahájení po uzavření smluv činí dva roky, uvádí firma. „Zájem o bezpilotní letouny Primoco UAV nyní sílí zejména v oblasti ozbrojených složek, a to celosvětově,“ uvedl spoluzakladatel a ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.



Potvrdil také, že se stroji One 150 je společnost úspěšná i při uzavírání kontraktů na provádění civilních leteckých prací, tedy služeb v oboru nazývaných Drones as a Service (DaaS). Zde ale vstupují společnosti do cesty externality způsobené politikou.



„I když dceřiná společnost AO Primoco BPLA v Ruské federaci získala v letošním roce hned několik takových zakázek, nemůže začít realizovat. Důvodem je výrazné zhoršení česko-ruských vztahů po vyhoštění ruských diplomatů z České republiky, kvůli kterému společnost dosud neobdržela povolení k provedení letů,“ uvádí firma.



„Osobně vedu jednání na vrcholné úrovni a snažím se přispět k řešení situace, existuje však riziko, že státní úřady odmítnou povolení udělit, což by v krajním případě mohlo vést až k uzavření dceřiné společnosti v Rusku,“ uvedl Semetkovský.



Dodal, že plánované tržby v Rusku letos představovaly jeden milion eur, v příštím roce už mělo jít o desetinásobek. Ze strany České republiky má Primoco UAV SE platné exportní povolení pro poskytování leteckých prací v Ruské federaci do 31. 12. 2022. Nicméně společnosti se daří nabízet DaaS služby v jiných zemích, např. Slovensko nebo v minulosti Finsko.



Armádní testy a vojenská certifikace



Kromě navazování nových mezinárodních partnerství a nepřetržitého inovování bezpilotních letounů i jejich příslušenství, pokračuje Primoco také v rozvíjení spolupráce s českými bezpečnostními a ozbrojenými složkami. Poté, co v roce 2020 během nouzového stavu otestovala české bezpilotní stroje Policie ČR při ostraze hranic, uskutečnily se v září 2021 několikadenní testy také ve spolupráci s Armádou ČR. Letoun Primoco UAV One 150 byl pro tuto potřebu nakonfigurován přesně dle zadání armády a následně uskutečnil testovací lety nad územím vojenského újezdu Libavá. Cílem bylo především seznámení armádních specialistů s letounem samotným a ověření komunikačních systémů pro podporu spojení na bojišti a optických průzkumných senzorů.



Paralelně s testováním stroje Primoco UAV One 150 Armádou ČR probíhá od roku 2020 také vojenská certifikace modelu One 150M. V letošním roce pokročila již do druhé fáze, kdy dne 30. 9. 2021 letoun úspěšně vzlétl z továrního letiště v Písku pod vojenskou registrací 0498. Dokončení certifikace dle normy NATO STANAG 4703 společnost Primoco očekává v prvním pololetí roku 2022.



Semetkovský: Liknavost Úřadu pro civilní letectví podrývá schopnost rozvoje firmy



„Zatímco spolupráce s Ministerstvem obrany ČR a řadou dalších státních úřadů a orgánů od Ministerstva zahraničí ČR, přes Českou národní banku až po Kancelář prezidenta republiky probíhá velmi profesionálně a příkladně, čehož si vážím, na opačném pólu stojí Úřad pro civilní letectví, jenž patří z hlediska našeho podnikání mezi klíčové subjekty. Ačkoli jsme v souladu s evropskou legislativou řádně požádali o certifikát LUC (Light UAS Certificate), bez něhož není možné účastnit se tendrů na poskytování leteckých prací v EU, ani po pěti měsících jsme jej neobdrželi,“ říká Semetkovský.



Dodává, že společnost Primoco nyní jedná s Ministerstvem dopravy. Ve spolupráci s renomovanou právní kanceláří zároveň zvažuje Primoco žalobu proti ÚCL o náhradu škody za špatný úřední postup.



Obchodování na burze a nový úpis akcií



Akcie společnosti se od roku 2018 obchodují na trhu pražské burzy START. Od začátku roku 2021 do konce prvního pololetí zhodnotily o 20 % na 290 korun za kus. V dubnu 2021 navíc společnost Primoco UAV SE úspěšně realizovala novou emisi cenných papírů v objemu 90,5 milionu korun a zvýšila počet akcionářů ze 100 na více než čtyřnásobek. Získané finanční prostředky společnost využije na svůj další rozvoj. Mimo jiné půjde o přípravu výstavby nového výrobního závodu na letišti v Písku – Krašovicích, které Primoco vlastní.