Výrobce čipařských strojů ASML prý valuačně zmohutní. Pro koho je jasnou volbou a kdo by ho měl obejít?

no já nevím. Už dnes má ASML P/E = 74. Pokud se má valuace zvednout na dvojnásobek a přitom má být růst tržeb 10%, bude za 5 let P/E někde u 100. Chápu, že výrobní náplň firmy a její jedinečnost cenu zvyšuje. Ale takhle? To už nikoho nezajímají zisky? To už se to kupuje jako šperk? Až jednoho dne zase zisky a schopnost platit atraktivní dividendy přijde do módy, bude muset i toto letadlo přistát na zemi :-)

