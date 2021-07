Vyšší ceny ropy a plynu vykouzlily Shellu vyšší zisk. Plánuje vyšší dividendu i odkup akcií

Britsko-nizozemská ropná společnost Royal Dutch zvýšila ve druhém čtvrtletí díky vyšším cenám ropy a plynu zisk meziročně na 5,53 miliardy dolarů (119 miliard Kč) z 638 milionů USD před rokem. Firma o 38 procent zvýší dividendu a zahájí program odkupu svých akcií za dvě miliardy dolarů. Podnik to uvedl ve svém dnešním sdělení.



Analytici v průměru očekávali, že firma zvýší zisk na 5,07 miliardy dolarů. Kromě vyšších cen pohonných hmot k lepšímu výsledku pomohly i vyšší zisky z marketingové divize a přispěla k němu i jeho největší světová síť čerpacích stanic. Výsledek je nejlepší za poslední dva roky.



Shell zvýšil dividendu už druhé čtvrtletí po sobě, tentokrát na 24 centů na akcii. Loni dividendu snížil poprvé od druhé světové války, a to v reakci na kolaps poptávky po energiích vyvolaný pandemií. Program odkupu akcií chce firma uzavřít do konce letošního roku.