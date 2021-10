Turbulentní plyn promluví i do výkazů Shellu

Turbulentní třetí čtvrtletí přineslo Shellu řadu událostí od hurikánů po obrovské výkyvy cen zemního plynu a elektřiny, které budou mít výrazný dopad na jeho finance. Akcie firmy po dnešním sdělení rostly i o více než 1 procento, na klesající ropu nehledě, později ale zisky odevzdaly. Podle RBC Capital Markets byl nicméně update konstruktivní, především kvůli komentářům o lepším tradingu se zkapalněným zemním plynem.

Podle Shellu do hospodaření firmy promluví hurikán Ida, který zablokoval velkou část produkce ropy v Mexickém zálivu. Úhrnný negativní dopad do očištěného zisku vidí energetický gigant nyní na 400 milionů dolarů. Naopak do cash flow z jejích operací „podstatně" promluví vyšší marže v souvislosti se stávající cenovou situací na trhu s elektřinou a plynem.

se také zmínil o své divizi tradingu, kde se výsledky předpovídají obzvláště obtížně. Její výsledky z plynu by mohly být teď vyšší než ve druhém čtvrtletí, uvedla firma, která tak podle Bloombergu nabízí prognóza první pohled na to, jaké pro ropné giganty vlastně bylo nepředvídatelné třetí čtvrtletí.

mimo to čeká nižší marže v segmentu chemikálií a vyšší marže v segmentu v rafinerské činnosti. Podle RBC Capital Markets vypadá prognóza zisku v chemické divizi (Chemicals), nižší mezičtvrtletně o 100 až 200 milionů dolarů, v porovnání s částí konkurence slaběji. Podle společnosti Jefferies se bude ale pozornost během daného čtvrtletí upínat na motory hybatele tvorby cash flow.

Zde může být vhodné sledovat referenční evropský kontrakt na zemní plyn, kterým je termínový kontrakt Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku. Nárůst jeho ceny o 1 dolar na milion britských termálních jednotek obvykle zvedá očištěný zisk Shellu o 150 milionů dolarů, uvedls dnes firma. Daný kontrakt, který je určující pro ceny na evropském trhu, se ve třetím čtvrtletí zvedl o 18 dolarů a podle dat Bloombergu rostl i poté.

Ceny komodit od ropy a uhlí po plyn a ceny potravin se v posledních týdnech po celém světě dramaticky zvedaly. Ropa se kvůli této široké rally i vyčkávání velkých producentských zemí tento týden vyhoupla na nejvyšší hodnoty od roku 2014. Vzestup dostal americkou ropu podle jednoho z technických ukazatelů už v pondělí do překoupeného pásma, když se 14denní index relativní síly přehoupl nad úroveň 70 bodů.

Dnes ropa sestupuje hlouběji pod sedmiletá maxima. V amerických zásobnících přibylo minulý týden více černého zlata, než se čekalo. Cenu ropy srazilo i včerejší oznámení Ruska, že zvyšuje dodávky zemního plynu do Evropy a je připraveno stabilizovat trh. Termínový kontrakt na lehkou americkou ropu WTI obchodovaný v New Yorku spadl v průběžném dnešním obchodování o více než dvě procenta pod 76 dolarů. Severomořský Brent se drží trochu lépe, i když v dopolední části seance se viděl pod 80 dolary za barel.

Vývoj ceny ropy WTI za poslední rok:







Podle analytiků agentury Moody´s můžeme mít před sebou pro příští rok scénáře ještě utaženějšího trhu s ropou. Těžaři ropy a plynu ještě nezareagovali na nejnovější rapidní zotavování trhu, pošramoceného pandemií, tak, jak je v tomto sektoru zvykem, a neposunuli dál průzkum nedotčených ložisek. Výdaje na těžbu se tak zvednou globálně jenom o 8 %, odhaduje Moody´s.

Letos chtějí ropné a plynové firmy utratit za těžbu a související aktivity 352 miliard dolarů, tvrdí Moody´s na základě odhadů Mezinárodní energetické agentury (IEA). Aby předešly výraznému nedostatku dodávek v příštích několika letech, museli by svoje rozpočty na těžbu zvednout o 54 procent, tvrdí také Moody´s. Tedy na více než půl bilionu dolarů, nejvíce od roku 2015.

Akcie Shellu stouply o letos o více než 27 procent. Společnost Patria Finance má ve svém seznamu dlouhodobých investičních příležitostí. Od zařazení do tohoto seznamu dosahuje zhodnocení pro tento titul 14 procent.

Výkonnost akcí Shell na burze v Londýně od začátku roku:

Zdroje: , Bloomberg, Patria.cz

Foto: Shell