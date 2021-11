To nejhorší je už za námi, říká ředitel Volkswagenu Diess. Jak se chce vypořádat s nedostatkem čipů?

Třetí čtvrtletí bylo složité na straně masovějších značek, značky prémiové si vedly docela dobře. V rozhovoru pro Bloomberg to uvedl výkonný ředitel Herbert Diess a následně hovořil o svém pohledu na další vývoj ve firmě i v celém odvětví, včetně tématu nedostatku polovodičů.



Diess zmínil, že čipy, které má firma k dispozici, používá nyní zejména pro vozy s vyššími maržemi. To nejhorší je ale podle ředitele v této oblasti za námi, čtvrté čtvrtletí bude lepší a dodávky čipů by se měly postupně zvyšovat. „Nedostatek bude znát i příští rok, ale měsíc po měsíci se bude situace lepšit,“ dodal Diess. Věnuje se stále myšlence, že by si firma vyráběla své vlastní polovodiče?



Podle ředitele je odpověď kladná. Netýkalo by se to všech čipů, ale jen jejich části. Roli tu ovšem hraje dlouhá doba rozjezdu výrobních kapacit. K tomu Diess uvedl, že v současné době roste ročně počet čipů ve vozech asi o 7 – 8 % a „v budoucnu půjde do aut hodně křemíku, část z toho bude vyráběna našimi entitami.“ Vedle této oblasti cítí růst cen některých vzácných kovů a oceli, někdy se dokonce objevuje jejich nedostatek, ale jde o věci, se kterými se firma vypořádá a které nezpůsobují takové problémy, jako je nedostatek čipů.





Na otázku možného zvyšování cen, které by reflektovalo rostoucí ceny vstupů, Diess odpověděl, že růst cen je nyní patrný na trhu s ojetými vozy a by mohl přikročit k tomu, že zredukuje prodejní pobídky, což je ale podle něj celosvětový trend. Na SUV od se nyní podle ředitele čeká až 6 měsíců, což je „kritické, protože zákazníci nejsou připraveni čekat tak dlouhou dobu.“ Delší dobu ale čekají i u jiných vozů, což ředitele „mrzí a firma dělá, co může, aby dobu zkrátila s tím, že příští rok se snad situace zlepší.“



Diess byl následně tázán na investice do elektromobility a výroby baterií. Ředitel odpověděl, že firma jen v Evropě postaví šest továren a celkové investice jsou v této oblasti stále plánovány. Je ale jasné, že je všechny nebude schopen financovat jen ze své rozvahy a podle ředitele je tak možné, že se objeví i příležitost pro další investory ve formě úpisu akcií nově vznikajících entit. již „podnikl nějaké investice v Číně a zvažuje je v USA“.



Bloomberg se Diesse ptal na to, zda si skutečně najal poradce z pro IPO společnosti . Konverzace ale skončila rychle: „Můžete nám k tomu něco říci? Ne, nemůžu.“ Bloomberg tak přešel k otázce elektrifikace motorek. Ta podle ředitele není tak naléhavá jako u aut, protože motocykly jsou ohledně emisí jen okrajovým tématem. Ducati, které je členem skupiny , ale i přesto přichází s novou závodní elektromotorkou.



Zdroj: Bloomberg Markets