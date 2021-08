Světové automobilky mají za pololetí rekordní provozní zisk, těží z úsporných opatření i poptávce po modelech s vysokou marží

Automobilový průmysl se rok po propadu způsobeném koronavirovou krizí zotavil. Provozní zisk 16 největších světových automobilek se v prvním pololetí zvýšil na rekordních 71,5 miliardy eur. Ve stejném období loni automobilky měly ztrátu 4,1 miliardy eur, protože začínající pandemie přerušila celosvětové dodavatelské řetězce a propadla se kvůli ní poptávka. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnila poradenská společnost EY. Výrobci aut podle ní těžili mimo jiné ze zavádění úsporných opatření.



Nápadné přitom je, že většina automobilek hlásí vysoké provozní zisky i přesto, že se celosvětový prodej osobních aut i firemní tržby drží stále pod úrovní před pandemií, poznamenala agentura DPA. Od ledna do června se tak prodalo jen 33,5 milionu aut, což je o 11 procent méně než v prvním pololetí roku 2019. Stejně tak i tržby 16 největších světových automobilek činily 809 miliard eur, a byly tak zhruba o dvě procenta nižší než ve stejném období před dvěma lety.



Podle specialisty na automobilový průmysl z EY Petera Fusse těžily firmy především ze zavedených úsporných opatření a z většího zájmu o drahé a velké modely. Posun směrem k dražším automobilům posílil i problém s čipy.



"Nedostatek čipů vede k tomu, že se automobilové koncerny soustřeďují na vozidla s vysokou marží a podnikání už nemusejí povzbuzovat poskytováním slev. V současnosti je poptávka vyšší než nabídka - a tento sektor toho pro sebe umí využít," uvedl Fuss.



Co do výše marží vedou podle EY německé automobilové koncerny. Provozní návratnost tržeb, tedy to, co zbyde z obratu jako zisk z provozní činnosti, činila u ve sledovaném období 14,5 procenta. Za ní následoval s 12,9 procenta. Šestý byl koncern , který měl marži 8,8 procenta.



Rentabilita tržeb ukazuje, nakolik je firma zisková. V číslech je zahrnut nejen prodej aut, ale i veškeré další aktivity 16 automobilových koncernů.