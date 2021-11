Co všechno dokáží sérioví podnikatelé

Elon Musk stál u zrodu firem jako , SpaceX, Neuralink a The Boring Company, aktivní byl u i společností Zip2, PayPal či OpenAI. Jde o typického „sériového podnikatele“ a jak na stránkách VoxEU píše Sónia Félix, Sudipto Karmakar a Petr Sedláček, takový typ podnikatelů je velmi rozšířený. Na datech z Portugalska pak ukazují na některé specifické rysy těchto podnikatelů a jejich firem.



Sedláček a jeho kolegové poukazují na to, že podnikatelská dynamika je již dlouho považována za klíčový faktor ovlivňující výkony celé ekonomiky. Například i malé změny v počtu nově zakládaných firem mohou mít citelný dopad na celé hospodářství a podle Sedláčka a jeho kolegů tedy klíčovou roli hrají samotní podnikatelé. Má pak nějaký význam, zda jde o podnikatele sériové? Podle dat z Portugalska je asi 18 % společností vlastněno právě tímto typem podnikatelů. Nejde přitom o společnosti, které by se koncentrovaly v určitém odvětví či u nějakého typu aktivity. Jak si takové firmy vedou?



Ekonomové na základě analýzy dat tvrdí, že firmy vlastněné sériovými podnikateli jsou v průměru o 60 % větší, existuje u nich asi o 25 % nižší produktivita, že skončí se svými aktivitami, rostou přibližně o 35 % rychleji a jsou asi o 34 % produktivnější než zbytek společností. Lepší výkony firem sériových podnikatelů jsou pak patrné napříč celým životním cyklem firem a tato skupina společností stojí za více než třetinou celkové tvorby pracovních míst a zvyšování produktivity. Přitom tvoří asi jednu pětinu všech firem.



Ekonomové se následně ptají, zda lepší výkony zmíněné skupiny společností pramení z toho, že jejich vlastníci jsou od začátku lepší ve vedení společnosti. Nebo je ve hře efekt, kdy se vlastníci postupně učí a budují své dovednosti, což se pak projevuje v dalších firmách, které zakládají a vedou? Odpověď ukazuje porovnání dat týkajících se firem, které tito podnikatelé založili jako první a těch, které založili později. A následně jejich srovnání se společnostmi vedenými nesériovými podnikateli.



Data konkrétně ukazují, že u sériových podnikatelů si vedou lépe všechny společnosti. Tedy ty založené dříve i později. Což ukazuje, že efekt učení se zde není významný a naopak hrají roli faktory, jako jsou osobní vlastnosti podnikatelů. K tomu ekonomové dodávají, že významnou roli tu hraje věk a vzdělání. Celkově se tedy ukazuje, že význam podnikatelského prostředí včetně vlivu sériových podnikatelů je vysoký, a to i na makroekonomické úrovni. Což by možná mohly odrážet i makroekonomické modely, které zkoumají například reakci na různé šoky nebo ekonomickou politiku.



