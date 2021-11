Elon Musk zřejmě prodá 10 procent Tesly a zaplatí daně, rozhodl o tom Twitter

Elon Musk patrně prodá deset procent svých akcií v Tesle. Podvolí se výsledku hlasování uživatelů twitteru, kterých se na to zeptal v reakci na kritiku, že neplatí svůj spravedlivý podíl na daních. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Ankety se zúčastnilo 3,5 milionu uživatelů twitteru. Pro prodej akcií hlasovalo 57,9 procenta z nich.



"V poslední době se hodně mluví o tom, že nerealizované zisky jsou prostředkem k vyhýbání se daním, takže navrhuji prodej deseti procent svých akcií Tesly. Podporujete to?" formuloval v sobotu Musk otázku na twitteru. "Výsledkům hlasování se podvolím, ať už to dopadne jakkoli," dodal.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

Ke konci června činil Muskův podíl v automobilce přibližně 170,5 milionu akcií a prodej deseti procent z nich by podle výpočtů agentury Reuters na základě páteční uzávěrky vynesl téměř 21 miliard dolarů (458,3 miliardy Kč).



Před týdnem Musk na twitteru napsal, že prodá akcie Tesly v hodnotě šest miliard dolarů a věnuje je Světovému potravinovému programu OSN (WFP). Podmínil to tím, že organizace zveřejní více informací o tom, jak s penězi nakládá.



Jeho bratr Kimbal Musk v pátek prodal 88.500 akcií Tesly a stal se tak posledním členem představenstva, který se zbavil velkého množství akcií Tesly, jež dosáhly tento týden rekordních hodnot.



Musk hlasování vyhlásil poté, co se v americkém Kongresu objevil návrh na zdanění majetku miliardářů, jež by pomohlo financovat sociální a klimatické programy prezidenta Joea Bidena. V dřívějších příspěvcích šéf Tesly miliardářskou daň kritizoval, napsala agentura Reuters.



Šéf Tesly je nyní podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg nejbohatším člověkem světa s majetkem v hodnotě 338 miliard dolarů (zhruba 7,4 bilionu Kč). Tržní hodnota Tesly, nejhodnotnější automobilky světa, začátkem minulého týdne poprvé překonala hranici bilionu dolarů.



Musk v Tesle vlastní podíl zhruba 23 procent. Podíly má i v dalších úspěšných společnostech, například ve SpaceX.