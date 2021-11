Elon Musk prodal v tomto týdnu 4,5 milionu akcií Tesly. Vyhověl anketě a zaplatí daně

Elon Musk prodal tento týden zhruba 4,5 milionu akcií výrobce elektrických automobilů , což odpovídá přibližně třem procentům Muskova podílu ve firmě. Z prodeje získal více než pět miliard USD (téměř 110 miliard Kč). Vyplývá to z prohlášení firmy pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Je to první Muskův prodej akcií automobilky od roku 2016 a přišel po anketě na twitteru. Z celkové částky půjde 1,1 miliardy USD na úhradu daní z akciových opcí.

Musk o víkendu oslovil uživatele twitteru v reakci na kritiku, že neplatí spravedlivý podíl na daních: "V poslední době se hodně mluví o tom, že nerealizované zisky jsou prostředkem k vyhýbání se daním, takže navrhuji prodej deseti procent svých akcií Tesly. Podporujete to?" Dodal, že se podvolí výsledku, ať bude jakýkoliv. Pro prodej akcií hlasovalo 57,9 procenta uživatelů.



Tesla nevyplácí Muskovi mzdu v hotovosti. Místo toho získává obrovské akciové opce. "Mám pouze akcie, tudíž jediný způsob, jak osobně zaplatit daně, je prodat akcie," uvedl Musk na twitteru.



Agentury upozorňují, že část prodaných akcií pochází z vysoké odměny z roku 2012 právě ve formě akciových opcí. Tyto opce musí uplatnit do srpna příštího roku, jinak vyprší. Začátkem tohoto roku Musk veřejně prohlásil, že tyto opce pravděpodobně v blízké budoucnosti uplatní. Je tak možné, že toto uplatnění a související prodej by se uskutečnily bez ohledu na výsledky průzkumu na twitteru, podle předem dohodnutého plánu, uvedla agentura Bloomberg.



Zpráva o prodeji vyvolala v pondělí a úterý pokles cen akcií, ve středu však akcie opět oživily. V letošním roce si akcie Tesly připsaly více než 50 procent. Ve středu uzavřely na hodnotě 1067,95 USD.



Po transakci Musk vlastní zhruba 167 milionů akcií Tesly. Podle údajů z června byl podle agentury AP Musk největším akcionářem Tesly s podílem zhruba 17 procent. Musk je podle časopisu Forbes nejbohatším mužem světa, čistá hodnota jeho majetku činí zhruba 282 miliard USD. Hlavní část tvoří akcie Tesly.

(Zdroj: čtk, AP, Reuters)