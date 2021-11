Bitcoin překonal hranici 68.000 dolarů, na rekord vystoupalo i ethereum

Kryptoměny dále posilují. Bitcoin překonal hranici 68.000 dolarů (bezmála 1,5 milionu Kč), a vystoupal tak během obchodování v Asii na dosavadní maximum. Na rekord se vyšplhala i druhá největší kryptoměna ethereum. Podle analytiků k tomu přispívají pozitivní zprávy ohledně kryptoměn a také obavy z inflace.



Aktuálně se bitcoin podle specializovaného webu CoinDesk obchoduje za 67 970 dolarů, a za posledních 24 hodin si tak připisuje 3,3 procenta. Vystoupil až na 68.525,84 dolaru, rekord z poloviny října činil 66.974,77 dolaru.



Druhá největší kryptoměna ethereum se ve stejnou dobu prodávala za 4803 dolarů, za 24 hodin tak roste o 1,8 procenta. Předtím vystoupila na dosavadní maximum 4839,92 dolaru.



"Máme pocit, že se trh změnil," konstatoval Matthew Dibb ze společnosti Stack Funds, která spravuje kryptoaktiva. Poukázal přitom na zvýšenou poptávku ze strany velkých investorů, a dokonce i penzijních fondů. "Lidé nyní přicházejí na to, že nemít žádnou pozici, ani velmi malou, pravděpodobně není pro další vývoj dobré, a tak nakupují kryptoaktiva za nynější cenu," dodal.



"Kryptoměny jsou místem, kde se točí rychlé peníze," řekl Chris Weston, který vede výzkumu v makléřské společnosti Pepperstone. Kryptoměny posilují od minulého měsíce, kdy byl ve Spojených státech spuštěn první fond ETF, který se zaměřuje na futures na bitcoiny.

Zdroj: ČTK, CoinDesk

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.