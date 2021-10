Bitcoin překonal nové maximum, vyšplhal k ceně 67 000 dolarů

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dnes vystoupila na rekordních 66.975 dolarů (1,47 milionu Kč), a výrazně tak překonala maximum z letošního dubna. Ukazují to záznamy na specializovaném serveru CoinDesk. Aktuálně se prodává za 66.434 dolarů a za posledních 24 hodin si tak připisuje přes 6,2 procenta.



V úterý se ve Spojených státech začalo obchodovat s prvním fondem ETF, který se zaměřuje na futures na bitcoiny. Investoři očekávají, že cena bitcoinu se bude nadále zvyšovat a že kryptoměna se dočká obecného přijetí. Agentura Bloomberg růst kryptoměny dále přičítá spekulativním sázkám a vysoké likviditě na světových trzích.



V dubnu bitcoin dosáhl ceny téměř 65.000 dolarů. V červnu se propadl pod 30.000 dolarů v souvislosti s kritikou jeho energetické náročnosti a čínským zásahem proti kryptoměnám. Posléze se ale začal zotavovat. Skalní zastánci bitcoinu podporují argumenty, že virtuální měna je úložištěm bohatství a pojistkou proti inflaci.

Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.