Bitcoin je na půlročním maximu a blíží se hranici 60.000 dolarů

Nejznámější kryptoměna bitcoin vystoupila na půlroční maximum a blíží se hranici 60.000 dolarů. Investoři sázejí na to, že regulační orgány ve Spojených státech brzy schválí první veřejně obchodovaný fond (ETF), který se zaměřuje na futures na bitcoiny.



Aktuálně se bitcoin podle údajů na specializovaném webu CoinDesk prodává zhruba za 59.092 dolarů. Za posledních 24 hodin si tak připsal 2,6 procenta. Nejvýše za uplynulých 24 hodin bitcoin vystoupil na 59.961 dolarů.



Americká Komise pro cenné papíry (SEC) se podle agentury Bloomberg chystá příští týden povolit obchodování s prvním americkým fondem ETF vázaným na futures na bitcoiny.



Vzestup kurzu bitcoinu nad 59.000 dolarů nebyl nahodilý a dlouhodobí investoři už bitcoin delší dobu hromadí, uvedl vedoucí výzkumu a strategie na asijské kryptoměnové burze AAX Ben Caselin. "Obecně se má za to, že ve čtvrtém čtvrtletí vývoj v USA kolem ETF zaměřeného na bitcoin významně pokročí," konstatoval.



K dnešnímu zpevnění kryptoměny přispěl také osvětový tweet SEC. "Před investicí do fondu, který drží futures na bitcoiny, se ujistěte, že jste pečlivě zvážili potenciální rizika a přínosy," uvedl regulátor na sociální síti.



Analytici zdůvodňují růst ceny bitcoinu řadou faktorů, například poklesem obav z kroků regulačních úřadů proti kryptoměnám. Podle agentury Reuters k němu přispěla i vyhlídka na to, že americký regulátor zmíněný ETF schválí. Investoři se domnívají, že to přispěje k obecnějšímu přijetí kryptoměn.



Ve Spojených státech požádalo o registraci ETF vázaných na bitcoiny několik správců fondů, například VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie či Galaxy Digital Funds. V Kanadě a v Evropě už se s takovými nástroji od letošního roku obchoduje.

Zdroj: ČTK, CoinDesk

