Na bitcoin se dívám jako na firmu, říká investor Barry Ritholtz. Ponechá bankám možnost růst?

O bitcoinu přemýšlím spíše jako o nějaké společnosti, jako třeba o . Má svůj příběh, své zastánce a odpůrce. Na Bloomberg Markets to uvedl známý investor Barry Ritholtz s tím, že podle některých názorů situace na bitcoinu připomíná konec devadesátých let a praskání internetové bubliny. Podle něj ale spíše odpovídá počátku druhé poloviny devadesátých let.



Velká volatilita na bitcoinu podle Ritholtze odpovídá tomu, kolik kapitálu se kolem tohoto aktiva točí. Na atraktivitě přitom tomuto aktivu výrazně přidává jeho koncept, podle kterého do něj nijak nezasahuje žádná vláda či daňový úřad. Atraktivní je tak i pro některé země typu Severní Koreje, ale podle Ritholtze je pravděpodobné, že se situace změní a vlády začnou být na tomto poli aktivnější než doposud.



Limitem pro další růst bitcoinu tedy může být to, že americká vláda či třeba EU řeknou, že „už toho bylo dost“. Následující graf ukazuje vývoj ceny bitcoinu, které se nyní vrací na úrovně dosažené na počátku letošního roku:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Investor byl v souvislosti s bitcoinem tázán na to, kolik prostoru pro další růst mají banky. Některé z nich se totiž snaží nabízet svým klientům služby související s kryptoměnami a Ritholtz míní, že již od finanční krize se u bank řeší základní otázka: Jde o finanční instituce, které jsou schopny nacházet nové oblasti a zdroje vysokého tempa růstu a zaslouží si proto vysoké valuační násobky? Nebo jde dnes spíše o firmy typu utilit, kde se bude hrát hlavně o dividendy, a tudíž valuační násobky by se měly nacházet podstatně níže?

Ritholtz podle svých slov odpovědi na tyto otázky nezná. Kapitál podle něj v budoucnu poteče zejména do oblastí, jako je software. Banky „mají pocit, že je investoři zanedbávají“ a orientují se hlavně na růstové tituly. Naopak hodnotové akcie si za posledních deset let nevedou nejlépe. U bank pak investor poukázal na to, že je v jejich zájmu, aby sazby šly nahoru, protože prostředí nízkých sazeb obecně snižuje jejich ziskovost. A pokud je některý ředitel banky schopný najít nové zdroje růstu „bez toho, aby se banka dostala tam, kam ,“ je to podle Ritholtze Jamie Dimon z .

Zdroj: Bloomberg Markets





Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.