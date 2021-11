Skupina ČSOB navýšila zisk díky silnému růstu u hypoték a podílových fondů, pokračuje v digitalizaci

Skupina ČSOB za devět měsíců vykázala čistý zisk 11,6 miliardy korun zejména díky vysoké kvalitě portfolia úvěrů. Objem poskytnutých úvěrů vzrostl v souvislosti s přetrvávající poptávkou po hypotékách. Klienti také aktivně investovali do podílových fondů a využívali mobilní bankovnictví a digitální aplikace.



“Naše bankopojišťovací skupina udržuje silnou kapitálovou pozici a vynikající likviditu. Nabízíme klientům produkty a služby, na které se mohou spolehnout. Jsme k dispozici online 24/7 a díky investicím do digitalizace a neustálým inovacím šetříme lidem čas i peníze. Počet uživatelů mobilního bankovnictví meziročně stoupl o 43 procent a transakcí bezmála o dvě třetiny. I naši pobočkovou a bankomatovou síť průběžně modernizujeme, aby vyhovovala stále rostoucím nárokům klientů. Naše obchodní objemy nadále rostou a kvalita úvěrového portfolia zůstává v perfektní kondici. Těší nás, že jsme pro občany přednostní volbou v případě rozhodování o financování bydlení, spoření a investování,” uvádí generální ředitel ČSOB John Hollows a dodává: “Dlouhodobým základem naší firemní filozofie jsou udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí, kde jsme v řadě oblastí lídrem na trhu a jdeme příkladem. Otevřeli jsme regionální centrálu v Hradci Králové, u níž máme za cíl dosáhnout prvotřídní ekologické certifikace LEED Platinum. Nemáme již žádnou expozici vůči firmám spojeným s uhlím. Firmám a podnikatelům nabízíme pomocnou ruku i financování při hledání řešení transformace jejich podnikání směrem k udržitelnosti a tím zajištění jejich budoucí konkurenceschopnosti.”

Výsledky skupiny ČSOB v číslech



Čistý zisk skupiny ČSOB za devět měsíců vzrostl meziročně o 84 % na 11,6 mld. Kč, zejména díky rozpuštění opravných položek k úvěrům. Provozní výnosy byly 25,5 mld. Kč (meziročně nižší o 6 %) a provozní náklady bez bankovních daní činily 13,4 mld. Kč (meziroční růst o 1 %). Úvěrové portfolio mělo nadále velmi vysokou kvalitu. Podíl úvěrů v selhání z celého úvěrového portfolia činil na konci září 1,97 procenta.

Silný růst hypoték a investic



Objem úvěrů na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, meziročně stoupl o pět procent na 477 mld. Kč. Objem prodaných hypoték se do konce září meziročně zvýšil o 31 procent a skupina ČSOB zůstává v celkovém objemu poskytovaných úvěrů na bydlení jedničkou českého trhu. “Letošní zájem o hypotéky překonává naše očekávání a nezastavil ho ani růst cen na trhu nemovitostí. V dalším období ale předpokládáme postupné zpomalení. V návaznosti na vývoj české ekonomiky a zvyšující se inflaci dochází k rychlému růstu úrokových sazeb, který jsme nuceni postupně přenášet i do nabídky našich hypoték,” uvádí Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.



Objem celkových klientských vkladů se zvýšil o osm procent na 1 128 mld. Kč a objem aktiv pod správou o 16 procent na 278 mld. Kč. Objem majetku investovaného v podílových fondech se zvýšil o 23 procent. Z přílivu prostředků nejvíce těžil fond ČSOB Bohatství, který s majetkem 40 miliard Kč udržel postavení největšího fondu na českém trhu.



Pokračující růst mobilního bankovnictví



Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart narostl meziročně o 43 procent a počet transakcí stoupl meziročně o 59 procent. Klienti také více využívali virtuální asistentku Kate, která je součástí aplikace ČSOB Smart. “Kate je v řadě situací pro klienty nejrychlejším a nejpohodlnějším řešením. Je neustále dostupná, pořád na sobě pracuje a učí se nové věci. Nově umí zadat klientovi platbu nebo sdělit informace o nezaplaceném pojistném,” doplňuje Jan Sadil.



Lídr v udržitelnosti



Udržitelnost a šetrné chování je jedním ze základních pilířů, na kterých stojí celková strategie skupiny ČSOB. V červnu ČSOB naplnila svůj dlouhodobý závazek odchodu z uhelných aktivit a již nemá žádnou úvěrovou expozici vůči podnikům spojených s uhlím. V září ČSOB otevřela regionální centrálu v Hradci Králové, která díky použití špičkových a k přírodě šetrných technologií patří k nejmodernějším v Evropě. Objem investic do společensky odpovědných fondů (SRI) stoupl mezičtvrtletně o 39 procent. Financování energeticky úsporných domů se mezičtvrtletně zvýšilo o 26 procent a ekologických aut o devět procent.



Pro skupinu ČSOB je prioritou aktivní podpora firem při realizaci změn směrem k udržitelnosti a snižování emisí CO 2 . V souladu s nejpřísnějšími kritérii EU Taxonomie ČSOB poskytla úvěry za celkem 3,2 miliardy Kč. “Rozsáhlá evropská klimato-energetická opatření jsou pro české firmy velkou výzvou, ale i příležitostí. Máme možnost, a také zdroje díky značným prostředkům z EU, technologicky změnit a posunout dopředu řadu odvětví.



Dekarbonizace je šance na snižování výrobních nákladů, vývoj a zavádění moderních technologií, vytváření nových pracovních příležitostí, a tím nakonec zlepšování životního prostředí a kvality našeho života,” shrnuje Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.



