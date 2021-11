Foxconn zvýšil zisk o 20 procent, s nedostatkem čipů počítá do poloviny příštího roku

Tchajwanská společnost Foxconn, která je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě, ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 20 procent na 36,98 miliardy tchajwanských dolarů (TWD; 29,3 miliardy Kč). Výsledky překonaly očekávání analytiků díky vysoké poptávce po chytrých telefonech. Firma, známá také jako Hon Hai Precision Industry, ale současně ve svém dnešním prohlášení varovala, že celosvětový nedostatek čipů přetrvá až do druhé poloviny příštího roku. V posledních třech měsících roku firma čeká pokles tržeb.



Analytici podle ankety společnosti Refinitiv čekali zisk 31,73 miliardy tchajwanských dolarů. Tržby se meziročně zvýšily o devět procent. Podle analytiků je podpořil hlavně vysoký prodej iPhonů. Společnost si zajistila montáž více než 75 procent telefonů, včetně nejnovějšího modelu iPhone 13. Analytici však upozorňují, že problémy v dodavatelském řetězci by mohli v krátkodobém horizontu utlumit další růst objednávek.



Firma očekává, že její podnikání zaměřené na elektromobily přispěje k tržbám ve třetím čtvrtletí příštího roku, kdy by měla zahájit v Americe výrobu aut ve spolupráci s firmou Lordstown Motors. Foxconn chce navázat i další partnerství ve výrobě elektromobilů, a to se společnostmi na Blízkém východě, v Indii nebo v Evropě, aby mohla obsluhovat místní trhy. Další podrobnosti ale neuvedla.



Foxconn v posledních měsících prohloubil snahu o to, aby se stal významným hráčem v elektromobilitě. Mimo jiné oznámil dohodu o výrobě aut s americkou firmou Fisker.



Foxconn je ve výhledu tržeb na příští rok zatím opatrný. Důvodem je nejistota spojená s pandemií nemoci covid-19, inflací, geopolitickým napětím a dodavatelskými řetězci. Ve čtvrtém čtvrtletí nyní počítá s poklesem tržeb o tři až 15 procent, hlavně kvůli problémům s dodávkami čipů. Analytici čekají pokles o 11 procent.



v říjnu uvedl, že kvůli problémům v dodavatelském řetězci přišel za červenec až září na tržbách o šest miliard USD (132,3 miliardy Kč). Dodal, že tato situace se v posledních třech měsících roku zhorší, připomíná agentura Reuters.



Foxconn od roku 2000 působí také v České republice, kde má základnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Výrobní závody má v Pardubicích a v Kutné Hoře.