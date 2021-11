Pro sazby beze změny hlasovali v radě ČNB opět Michl a Dědek

Michl je trojský kůň Zemana. Takto to vypadá když Zeman ohýbá ČNB. U Dědka to bude podobné. Michl nevěří ani sám sobě, naprostý zoufalec, což je to nejlepší doporučení, který může u ZemanoBabiše mít. Je to jako mít v ĆNB patře záškodníka.

LiborKa