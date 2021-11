Negativní závěr týdne na Wall Street

Páteční obchodování v USA se neslo od zahájení v negativním duchu. Stále více se totiž zdá, že vyšší inflace nebude jen dočasná a z FEDu se začínají množit komentáře o nutnosti začít rychleji "utahovat kohoutky" rozvolněné monetární politiky. A to trhy samozřejmě příliš netěší, protože za poslední dlouhé roky jsme si až příliš zvykli na levné peníze a takřka nekonečný příliv nového kapitálu ze strany centrálních bankéřů a to nám teď chtějí vzít a navíc zdražit stávající úvěry. Není tedy divu, že renomované bankovní domy, jako například , začínají varovat před nadcházejícím rokem - konkrétně radí se vyhnout americkým akciím i dluhopisům. Ale je situace opravdu tak vážná a čeká nás vážně konec býčího trhu? Osobně se domnívám, že opatrnost je více než na místě, ovšem je klidně dost dobře možné, že trh vstřebá vyšší úrokové sazby, stejně jako rozpouštění bilance FEDu. Důležitou roli bude hrát, jak moc agresivní centrální bankéři ve svém počínání budou, respektive jak moc a jak rychle je bude tlačit inflace k činům. Do značné míry tak bude záležet na inflačních faktorech jako je cena energií. Predikovat tedy silnou korekci nebo dokonce změnu trendu na akciovém trhu je dle mého názoru velmi předčasné.

Jediným akciovým indexem, kterému se dnes podařilo ukončit den v plusu byl technologický Nasdaq (+0,4 %). Nejvíce mu pomohla jména jako +1,7 %, Meta Platforms +1,95 %, +4,1 %. Dařilo se i výrobcům vakcín kvůli nepříznivé situaci ve vývoji epidemie covidu-19 (Moderna +4,9 %, Biontech +5,7 %). Naopak nejslabším článkem dne byl jednoznačně energetický sektor v důsledku výrazného propadu cen ropy (Exxon Mobil -4,6 %, -2,2 %, -3,2 %). Rovněž finančnímu sektoru se příliš nedařilo (Bank of America -2 %, -1,2 %, -2,2 %, -1 %).