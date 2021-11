Rees: Bez úzkých hrdel by inflace byla o 2,8 procentního bodu nižší. Jaké jsou jejich příčiny?

Úzká hrdla ve výrobě a transportu jsou nyní tématem po celém světě a ekonom Tim Taylor na stránkách The Conversable Economist poukazuje na novou studii, která se jím také zabývá. Daniel Rees a Phurichai Rungcharoenkitkul v „Bottlenecks: causes and macroeconomic implications“ mimo jiné poukazují na několik faktorů, které tato úzká hrdla a tenze vytvářejí. Na první místo nepřekvapivě řadí samotnou pandemii, která byla znatelná zejména ve své první fázi. Jaké další faktory hrají svou roli a jak dlouho mohou přetrvávat?



Znatelnou roli hraje podle ekonomů změna ve struktuře poptávky směrem ke zboží. Jeho výroba přitom závisí na dostupnosti materiálů a dalších vstupů, které zase bývají ve své výrobě náročnější na kapitál. To znamená, že jejich krátkodobá nabídka je relativně málo elastická – výrazněji nereaguje na pohyb cen. Takže zmíněný posun poptávky směrem ke zboží a odklon od služeb může rychle vytvářet úzká hrdla a vyšší inflace.



Taylor k tomu dodává, že během recese obvykle spotřeba zboží klesá, zatímco u služeb zůstává zhruba konstantní. Během pandemie ale byla naopak omezena spotřeba u řady služeb a kombinace přijatých opatření spojených s vládní finanční podporou vyústila právě v to, že v zemích jako USA se zvýšila spotřeba zboží. Ve výsledku tak celková spotřeba zůstala poměrně vysoko, ale její struktura se výrazně zvýšila.



Zmíněná analýza také tvrdí, že znatelnou roli hrála samotná očekávání nedostatku některého zboží či materiálu, protože ta v některých částech výrobních vertikál vedla k jejich hromadění a následně ještě většímu nedostatku jinde. V neposlední řadě se pak projevuje předchozí snaha o co největší zvýšení efektivity ve výrobních vertikálách. Ta se mimo jiné projevuje celkově nízkou výší zásob. Pokud pak nastanou v nějaké části vertikály problémy, pocítí to celá.



Podle ekonomů by inflace v USA byla o 2,8 procentního bodu nižší, pokud bychom dali stranou právě faktory projevující se ve výrobních vertikálách. Přechodnost vyšších inflačních tlaků pak bude dána i tím, nakolik se odrazí v očekávání a následně mzdových tlacích. K tomu ale ekonomové dodávají, že úzká hrdla se mohou sama vyřešit, například vyššími investicemi do výrobních kapacit. A nakonec to může trvat i kratší dobu, než se nyní domníváme.



Zdroj: The Conversable Economist