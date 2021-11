Guvernér Rusnok: ČNB nemusí spěchat s dalším růstem sazeb. Umím si představit, že je v prosinci nezvýší

Česká národní banka nemusí po výrazném zvýšení úrokových sazeb v září a listopadu spěchat s jejich dalším růstem. Vyplývá to z dnešního vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v rozhovoru pro agenturu Reuters. Rusnok dále uvedl, že si dokáže představit, že by rada ČNB na svém prosincovém zasedání úrokové sazby dokonce ani nezvýšila.

"Samozřejmě předpokládám, že bude návrh na další zvýšení sazeb, ale očekával bych za sebe, že to bude už v nějakém víceméně normálním rámci," řekl Rusnok pro Reuters. "Myslím, že teď máme ten komfort, nespěchat a zamyslet se nad tím, jak to vypadá, a pozorovat do posledního momentu vývoj a rozhodnout se podle toho." Za standardní zvýšení úrokových sazeb se zpravidla považuje zvýšení o čtvrt procentního bodu.

Bankovní rada na počátku listopadu překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Šlo o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace. Předtím na konci září rada zvýšila základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta.



"Teoreticky si dovedu představit i nezvýšení na tom jednom zasedání (v prosinci), protože teď nám nic neuteče, nejsme za křivkou, jsme zpátky na křivce, kde jsme měli být a můžeme si ten komfort dovolit," dodal guvernér.



Česká koruna dnes k euru oslabuje o 0,3 procenta na 25,665 za euro, které uprostřed obav ze zhoršující se globální situace roste k dolaru o 0,2 procenta.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 08:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6532 0.2598 25.7100 25.5492 CZK/USD 22.8445 0.0723 22.8965 22.7705 HUF/EUR 368.0000 2.7436 368.8200 367.1800 PLN/EUR 4.6857 0.1610 4.6965 4.6846

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1752 -8.1787 7.1856 7.1707 JPY/EUR 128.3200 -0.7430 128.7250 128.3030 JPY/USD 114.2670 -0.9372 114.5890 114.2580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8446 0.3702 0.8451 0.8437 CHF/EUR 1.0447 -0.3957 1.0464 1.0447 NOK/EUR 10.1620 1.6427 10.1741 10.1462 SEK/EUR 10.2468 0.5041 10.2594 10.2456 USD/EUR 1.1230 0.1967 1.1245 1.1228

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4035 0.8561 1.4037 1.3906 CAD/USD 1.2739 0.6900 1.2741 1.2722

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci vůči závěru evropského obchodování z předchozího dnePozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Zdroj: ČTK, Reuters