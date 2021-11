Nidetzký z ČNB čeká ještě dvojí zvýšení sazeb, pak jen ladění politiky

Úrokové sazby České národní banky zřejmě půjdou nahoru i na dvou příštích zasedáních v prosinci a v únoru a poté už bude centrální banka svou měnovou politiku spíše jen ladit, uvedl viceguvernér Tomáš Nidetzký v rozhovoru pro média.

"Také na prosincovém zasedání budeme muset zvýšit sazby. O kolik, to záleží na situaci. Ale nečekal bych, že uvidíme znovu tak velké zvýšení, jaké jsme učinili na minulém zasedání na začátku listopadu," uvedl Nidetzký v rozhovoru pro Market News (MNI) z 19. listopadu, který ČNB zveřejnila dnes na svém webu.

Ceny podle Nidetzkého šroubují vzhůru úzká hrdla v dodavatelských řetězcích a vyšší poptávka. Fiskální konsolidace v roce 2023 a utahování měnové politiky by mělo část cenových tlaků odstranit, většina členů bankovní rady ale předpokládá, že úzká hrdla budou přetrvávat.

„Která úzká hrdla aktuálně ovlivňují hospodářskou aktivitu v České republice? Není to počet zakázek a zahraniční poptávka; je to nedostatek pracovní síly. To je to nejužší hrdlo, stejně tak jako veškeré dopady plynoucí z problémů v logistice a dopravě. Pokud tedy dojde k hospodářskému zpomalení, domníváme se, že nebude taženo pouze vnějšími faktory,“ uvedl také Nidetzký podle přepisu z webu ČNB.

Nidetzkého kolega z bankovní rady Tomáš Holub v dnes zveřejněném rozhovoru v podcastu MakroMixér prohlásil, že tak velké překvapení, které přinesla poslední rozhodnutí ČNB o sazbách, se už nemusí očekávat. Jednak se bance velkými kroky z posledních měsíců podařilo dohnat inflační vývoj, a zároveň se podle Holuba po dvou velkých překvapení analytici už poučili a opětovně se překvapit nenechají.

ČNB překvapila trhy prudkým skokovým zvýšením úrokových sazeb. Bude znovu tak razantní? I na to odpovídá v podcastu... Zveřejnil(a) Patria.cz dne Neděle 21. listopadu 2021

Bankovní rada České národní banky tento měsíc překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta, zejména kvůli rostoucí inflaci. Jde o nejvýraznější zvýšení od roku 1997, které svým rozsahem překvapilo většinu analytiků. Na předposledním měnovém zasedání na konci září rada zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta, i tehdy se mezi analytiky čekalo méně výrazné zvýšení.

Česká koruna se k euru obchodovala naposledy na 25,414 za euro bez výraznější změny. K sílícímu dolaru oslabovala o 0,4 procenta na 22,611 za dolar.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:35 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4204 0.0413 25.4872 25.3671 CZK/USD 22.6190 0.4463 22.6190 22.4945 HUF/EUR 369.5700 3.1906 370.2342 367.0800 PLN/EUR 4.6864 2.9164 4.7247 4.6833 Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1787 -8.1326 7.2045 7.1769 JPY/EUR 128.9400 0.2009 128.9620 128.5746 JPY/USD 114.7340 0.6584 114.7540 114.0680 USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8390 -0.0478 0.8404 0.8381 CHF/EUR 1.0454 -0.2195 1.0487 1.0448 NOK/EUR 10.0631 0.0498 10.0932 9.9762 SEK/EUR 10.1249 0.2357 10.1427 10.0885 USD/EUR 1.1238 -0.4482 1.1290 1.1238 Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3810 -0.0967 1.3837 1.3751 CAD/USD 1.2679 0.3097 1.2680 1.2629 * vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci vůči závěru evropského obchodování z předchozího dnePozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Zdroje: ČNB, ČTK, Reuters, Patria.cz