Slabé výsledky CD Projektu za třetí kvartál překonaly i ty nejpesimističtější odhady trhu. Akcie klesají o 8 procent

Polský herní vývojář CD Projekt včera po uzavření trhu oznámil za třetí kvartál slabší než očekávaná čísla, včetně tržeb, které nedosáhly ani na nejnižší odhady analytiků. Zároveň odmítl poskytnout podrobnosti o prodejích Cyberpunk 2077. Akcie CD Projektu dnes dopoledne klesají o 8 %.

Čistý zisk za tři měsíce k 30. září klesl o 30 % na 16,3 milionu zlotých, což je mnohem níže než průměr analytiků Bloombergu nastavený na 37,2 milionu zlotých. Zisk klesl hlavně kvůli nákladům na servis Cyberpunku a na nové, nejmenované projekty, které jsou v rané fázi vývoje, uvedla v pondělí firma.





Pro tuto společnost je to jeden z nejtěžších let své historie. Cyberpunk za 1,2 miliardy zlotých prodal méně kopií, než analytici očekávali, když si zákazníci stěžovali na četné závady a pozastavila prodeje této hry ve svém obchodu pro PlayStation. Studio odložilo vydání her Cyberpunk a Witcher 3 pro konzole nové generace (což je považováno za další potenciální hybatel jeho zisků) na rok 2022. V pondělí studio uvedlo, že by mělo nové termíny splnit.

Oznámilo také navýšení prodejních nákladů na 55,3 mil. zlotých, včetně 17,9 mil. zlotých na servis Cyberpunku určených na vylepšení této hry a odstranění poruch. A nyní nabízí Cyberpunk s výraznými slevami a chce obnovit sentiment, což je podle ní nyní pro hru důležitější než tržby.

"Musíme zvrátit sentiment u této hry," řekl v pondělí generální ředitel Adam Kicinski. "Na ceně záleží, ale čím více hráčů, tím lepší franšíza."



Odhaduje se, že společnost bude schopna za letošek vygenerovat zisk Ebit přibližně 264 milionů, což se pohybuje „jen“ na 63 % očekávání trhu. Pozornost investorů by se ve střednědobém horizontu měla více zaměřit na aktuální výkon hry Cyberpunk 2077 a také na slibné prodeje hry za 4Q po slevách.

Zdroj: Bloomberg, Reuters, Patria