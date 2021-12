Status velké značky potvrzen. Hermes míří do prestižního evropského indexu

Akcie společnosti Hermes International budou zařazeny do jednoho z hlavních evropských referenčních akciových indexů. Mohlo by to zlepšit viditelnost francouzského výrobce luxusu mezi investory. Stejně jako jeho rival , který vlastní Louis Vuitton a Dior, těží i Hermes z boomu poptávky po luxusu, která se během pandemie koronaviru ještě zvýraznila.



, výrobce luxusních kabelek Kelly a Birkin, nahradí akcie společnosti Universal Music Group NV v indexu Euro Stoxx 50, uvedl ve středu provozovatel tohoto indexu, společnost Qontigo. Změna bude účinná od 20. prosince.

Zařazení do prestižního evropského indexu je pro firmu dalším potvrzením statusu velké značky. Hermes přitom do června 2018 nebyl ani členem francouzského benchmarku CAC 40. Následující graf je srovnáním akcií Hermes s vývojem subindexu MSCI Europe Textiles Apparel & Luxury Goods:

„Hermes představuje kvalitu,“ říká Cedric Ozazman, šéf investic ve společnosti Reyl & Cie. „Má jednu z nejvyšších Ebit marží v univerzu zbytného zboží a dokáže odolávat recesím“ a zároveň vytvářet „silný a opakující se vrcholový růst ve fázích boomu,“ dodal.

Akcie Hermes v letošním roce ke středečnímu závěru zatím vzrostly o 90 %, což dává společnosti tržní hodnotu 176 miliard eur (199 miliard dolarů). Pro srovnání, index CAC 40 je letos zatím vyšší o zhruba 24 procent. Ve středu akcie vystoupily na rekordní maximum 1677 EUR za akcii, na historický rekord vystoupaly i den předtím. Dnes dopoledne ale podlehly obecnějšímu pesimismu na evropských trzích a ztrácely i více než 2 procenta.

Vývoj akcií od začátku roku k 28. listopadu:

Hermes má podle Bloombergu sklon k tomu být stabilnější, než jsou jeho luxusní konkurenti. Výroba koženého zboží je držena pod přísnou kontrolou, což znamená dlouhé čekací seznamy na jeho ikonické kabelky, a to přesto, že jim na cenovce svítí částky 10 000 dolarů a vyšší.

„Klasická kolekce“ a dlouhé čekací lhůty dodávají značce „magnetismus, ale také činí Hermes odolnějším vůči vnějším faktorům,“ domnívá se podle Bloombergu analytička společnosti Alphavalue Jie Zhang.

Ve světě, kterému stále více dominují pasivní investiční fondy, je začleňování do široce sledovaných indexů stále důležitější. Index Euro Stoxx 50 sleduje odhadem 27 burzovně obchodovaných fondů s aktivy odhadem za 35 miliard eur.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz