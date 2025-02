Výsledky majitele Gucci naznačují konec nejhoršího, akcie reagují růstem

Akcie společnosti Kering vzrostly poté, co investory povzbudil lepší než očekávaný zisk a známky stabilizace největší značky Gucci, která v posledních letech trpěla slabší poptávkou. Opatření na kontrolu nákladů pomohla společnosti Kering dosáhnout ročního zisku, který mírně překonal odhady analytiků, a to jak u značky Gucci, tak i celkově. Akcie firmy vyrábějící luxusní zboží reagovaly na zveřejněná čísla růstem až o 7 %, část zisků v následném obchodování nicméně následně poztrácely. Meziročně se ovšem stále obchodují o téměř 40 % níže.

Společnost Gucci, která tvoří téměř dvě třetiny zisku Keringu, byla více než její konkurenti poškozena oslabením poptávky po luxusním zboží, zejména v Číně. Podle finanční ředitelky Armelle Poulou zaznamenala společnost Kering mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím v této zemi mírné zlepšení tržeb. Přesto tržby společnosti Gucci v posledním čtvrtletí loňského roku klesly na srovnatelné bázi o 24 %.

„Domníváme se, že to nejhorší by mohlo být za námi, i když načasování případného obnovení zůstává v této fázi nejasné,“ napsal ve své poznámce Piral Dadhania, analytik společnosti RBC Capital Markets, a dodal, že úterní výsledky by mohly investory uklidnit, že ‚trendy se mírně zlepšují navzdory nepříliš přívětivému sentimentu sentimentu‘.

Společnost Kering minulý týden oznámila odchod návrháře značky Gucci, Sabata De Sarna, po pouhých dvou letech ve funkci. Tato změna představuje jedno z prvních významných rozhodnutí nového generálního ředitele společnosti Gucci, Stefana Cantina, který tuto funkci převzal na začátku ledna.

Širší zpomalení poptávky po drahých taškách a oděvech poškodilo také výsledky konkurentů společnosti Kering, včetně největší luxusní skupiny na světě . Společnost , která je díky své věrné a bohaté klientele považována za jednoho z nejodolnějších dodavatelů luxusního zboží, oznámí své hospodářské výsledky v pátek. Roční opakující se provozní výnosy společnosti Kering loni klesly o 46 % na 2,55 miliardy eur, což je podle francouzské módní skupiny nejnižší hodnota od roku 2016. Kromě značky Gucci patří mezi značky Keringu také Yves Saint Laurent a Bottega Veneta.

„Vývoj provozního zisku je lepší, než se očekávalo, prakticky u všech značek,“ napsal Luca Solca, analytik společnosti Bernstein. „Přesto je absolutní pokles ve srovnání s rokem 2023 zarážející.“

Během hovoru s novináři Poulou uvedl, že Kering se snaží omezit výdaje zavedením zmrazení počtu zaměstnanců a také snížením nákladů v dodavatelském řetězci.

Zopakovala také, že Kering plánuje uskutečnit více obchodů s investičními fondy, aby snížil svou expozici vůči nemovitostním aktivům a snížil své zadlužení poté, co minulý měsíc prodal podíl v některých svých pařížských nemovitostech francouzské private equity společnosti Ardian.

Poulou odmítla sdělit, kdy společnost Kering plánuje jmenovat nového návrháře značky Gucci. De Sarnovy výtvory byly minimalističtější než okázalé návrhy jeho předchůdce a nedokázaly kolem značky vyvolat větší rozruch. V posledních desetiletích se značce Gucci dařilo lépe pod vedením uměleckých ředitelů, kteří prosazovali odvážnější kreace.