Analytici luxusních akcií varují, že celní turbulence zasáhnou bohatství klientů

Analytici varují, že výrobci luxusního zboží se nemusejí obávat cel, ale újmy na majetku klientů v důsledku následné krize na burze.



Analytik AG Adam Cochrane vidí, že otřesy vytlačují oživení v odvětví, které se již potýkalo se zpomalením poptávky z klíčového trhu v Číně. Snížil hodnocení nejvýkonnější společnosti Richemont na „držet“, stejně jako společnosti Kering SA, která vlastní Gucci. Akcie obou společností ve středu klesly přibližně o 3 %.



"Při pohledu do roku 2025 jsme byli více optimističtí než většina investorů, pokud jde o rozsah a rychlost oživení poptávky po luxusním zboží. Měli jsme pravdu asi tři měsíce," napsal Cochrane ve svém komentáři a snížil svou prognózu růstu sektoru na 2 % pro rok 2025.

Trhy po celém světě ve středu opět utrpěly velké ztráty, protože vstoupila v platnost vzájemná cla prezidenta Donalda Trumpa. V rámci Trumpovy poslední salvy dosáhly odvody na Čínu až 104 %, přičemž dovozní daně se vztahují na přibližně 60 obchodních partnerů,kteří mají s USA obchodní přebytky.





Analytici rovněž tvrdí, že případný dopad samotných cel na společnosti vyrábějící luxusní zboží nebude podstatný, protože mohou případné poplatky přenést na zákazníky prostřednictvím zvýšení cen. Větší riziko představuje následná recese a případné narušení spotřebitelské nálady v důsledku poklesu akciových trhů.



Cochrane z dodal, že volatilita poptávky amerických spotřebitelů byla v prvním čtvrtletí větší, než se očekávalo, a zůstane taková přinejmenším po zbytek roku. Evropa, Asie a Blízký východ pravděpodobně nebudou schopny dohnat případné výpadky způsobené zpomalením v USA nebo Číně v důsledku obchodní války.



Turbulence by však mohly vytvořit příležitosti. Cochrane zvýšil doporučení pro výrobce tašek Birkin International SCA na nákup, který by podle něj měl být díky síle své značky vítězem.



„Ocenění je již dlouho naší hlavní obavou, ale stejně jako u kvalitní kabelky platí, že dostanete to, za co zaplatíte,“ řekl Cochrane.

Zdroj: Bloomberg