Trhy vstřebaly jestřába Powella, akcie i výnosy obracejí nahoru

Nedávno jsme na tomto místě spekulovali o možnosti, že nominace Jeroma Powella (případně Lael Brainardové, která byla tehdy také ve hře) sejme z potvrzeného šéfa Fedu tlak držet v politickém zájmu maximálně holubičí postoj. Klíčový světový centrální bankéř nemohl nevidět, že inflace roste nad očekávané hodnoty a dál zrychluje navzdory předpokladu o přechodnosti.

Včera se tak stalo - Jerome Powell přestal mluvit o přechodné inflaci a nastínil urychlení konce QE o několik měsíců. To by následně vytvořilo prostor i pro dřívější zvedání úrokových sazeb. Přesto můžeme říci, že je vystoupení šéfa Fedu pro nás překvapivé, a to z pohledu načasování. Mezitím se totiž do hry vložil omikron, dál klesla inflační očekávání, spolu s tím trhy přestaly tolik sázet na agresivnější utahování Fedu a vyvstaly nové pochybnosti o ekonomickém výkonu na konci roku a v roce příštím. Z Fedu sice zazněla uklidňující slova ohledně malého dopadu omikronu, ale i tak bychom normálně sázeli na to, že si Powell nechá na jestřábí signály přece jen více času, když s nimi do teď tolik otálel.

Očekávání o sazbách obsažená ve Fed funds futures se po jeho slovech vrátila zpět, trh čeká první zvýšení sazeb v červnu. Krom toho podstatně zploštěla výnosová křivka a dál se snížila inflační očekávání. Spread mezi 10Y a 2Y výnosem je zpět na hodnotách ze začátku roku. Ačkoli do inverze křivky je stále daleko, trh tímto začíná kalkulovat, že politika centrální banky se přidá mezi negativní faktory pro růst.

Jak moc to bude negativní pro akcie, zůstává otázkou. Běžně během předchozích cyklů akcie zvládly růst i při utahování měnové politiky a obracely dolů v podstatě až kolem vrcholu cyklu sazeb, kdy začaly být jasně na obzoru ekonomické problémy. Pokud i tentokrát Fed dokáže ladit politiku tak, aby její zpřísnění ekonomika unesla, neměl by to být velký problém. Ostatně, samotná reálná ekonomika ani trh práce dávno nedávají důvod držet takto extrémní míru měnové podpory. Jako problém se však opět jeví inflace, která může do pozvolného odebírání podpory zasáhnout. Z tržního pohledu je nebezpečí to, že Fed na ni bude reagovat příliš - ať už z důvodu fakticky nepříznivého vývoje cen, nebo neodhadnutí situace.

Když se tedy vrátíme k vyjádření předsedy Powella, pokud by QE mělo skončit o pár měsíců dřív a sazby začaly růst někdy ve 3Q příštího roku, těžko to označit za nějaký velký šok, neboť s něčím takovým trh už delší dobu počítal. Problém by nastal, kdyby si buď inflace vyžádala další urychlení, nebo by se omikron naopak ukázal jako velké riziko, kvůli kterému by i nastíněný scénář měnové politiky vypadal jako příliš přísný. Právě kvůli tomu, že se témata inflace, omikron a měnová politika propojují, nyní čekáme období nervózních reakcí trhů na nová data, komentáře bankéřů i zprávy o koronaviru.

Přestože včerejší vystoupení šéfa Fedu v Senátu přineslo trhům studenou sprchu, dnešní vývoj ukazuje, že se rychle otřepaly. Evropské akcie slušně rostou - hlavní indexy si většinou připisují přes procento. Podobně jsou na tom také americké futures. Výš se vracejí také delší výnosy dluhopisů, přičemž větší změny opět vidíme v zámoří. Americký 10Y výnos je +5 bazických bodů. Kratší výnosy jsou znovu o něco výš, ale už několikrát změnily směr. Dolaru Powell přinesl zisky, které však dlouho nevydržely. Eurodolar se dnes vrací k 1,1320. Nahoru míří i ropa. Pro korunu je ráno paradoxně lehce negativní, když jí nepomáhá ani vývoj ve světě ani lepší domácí index PMI.

Šéf Fedu společně s ministryní financí dnes vystoupí ještě ve Sněmovně reprezentantů, kde pravděpodobně budou držet linii včerejších komentářů. Navíc vyjdou data o zaměstnanosti ve firemním sektoru od ADP a později nás čeká index ISM z průmyslu. V obou případech jsou odhady nastavené slušně vysoko, trh tedy počítá s tím, že data potvrdí pokračující oživení ekonomiky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5605 0.3077 25.5718 25.4391 CZK/USD 22.5690 0.4406 22.5950 22.4400 HUF/EUR 364.6984 -0.1027 365.3500 362.8500 PLN/EUR 4.6490 2.1296 4.6539 4.6354

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2159 -7.6590 7.2313 7.1990 JPY/EUR 128.5080 0.1418 128.8140 128.2760 JPY/USD 113.4625 4.4141 113.5860 113.2710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8503 -0.2405 0.8527 0.8499 CHF/EUR 1.0411 -0.0350 1.0434 1.0406 NOK/EUR 10.2073 -0.5030 10.2652 10.2064 SEK/EUR 10.2134 -0.1100 10.2411 10.2039 USD/EUR 1.1326 -0.1323 1.1361 1.1301

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3980 -0.3495 1.4047 1.3939 CAD/USD 1.2745 -0.2625 1.2775 1.2728