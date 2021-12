Rozbřesk: Omikron nastartoval výkyvy trhů, index volatility VIX nejvýše od února

Nová varianta omikron na trhy přináší extrémní nejistotu a tím pádem i volatilitu, která včera byla velmi dobře patrná na výkonu akciových trhů. Trhy nebudou mít jasněji ohledně účinnosti vakcín vůči variantě omikron dříve než za zhruba deset dní. Do té doby však varianta extrémně rychle dobývá svět - nové případy hlásí evropské státy a výrazný obrat v náladě na trzích způsobilo objevení prvního případu v USA.

Po ostrém úterním výprodeji se včera akcie snažily “postavit na nohy” a během amerického obchodování byly v jednu chvíli o více než 1,8 % v plusu (index S&P 500). Vše se ale po prvním případu omikronu v USA rychle obrátilo, akcie propadly a skončily skoro 1,2 % v záporu. Za dva dny tak nakonec zaznamenaly ztrátu přes 3 %, což je nejhorší dvoudenní výsledek za poslední rok.



Zajímavé je, že pokračující ztráty akcií, vysoká nervozita (index VIX je nejvýše od letošního února) a jestřábí rétorika z amerického Fedu zatím nedokážou výrazněji pomoci na trzích americkému dolaru. Přitom se alespoň “na papíře” jedná pro dolar o ideální souhru okolností - vidina vyšších amerických výnosů v kombinaci se strachem na globálních trzích bývá zaručeným dolarovým “magnetem”. Na trzích však pravděpodobně v posledním týdnu byly odbourávány i některé spekulativní pozice financované ze super-nízko-úročeného eura..., toto “přikrývání” krátkých eurových pozic společné evropské měně načas pomohlo. V nejbližších měsících ale pravděpodobně nakonec převáží na trzích pro dolar pozitivní příběh o rozdílném přístupu Fedu a ECB k problému dnešní inflace.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna byla v posledních seancích schopna odclonit výraznou nejistotu a volatilitu na globálních trzích (viz úvodník) a vrátila se pod 25,50 EUR/CZK. Do značné míry to může být důsledek relativně stabilního eurodolaru - středoevropským měnám tradičně vadí právě posilující dolar. Současně se na korunu mohla přelít pozitivní energie ze sousedního zlotého, který oceňuje jestřábí obrat v polské bankovní radě.



Zahraniční forex

Včerejší relativně dobrá americká data (ADP, ISM) lehce zastínila vlna zájmu o první případ nové koronavirové varianty omicron, takže dolar si nebyl schopen připsat žádné body. Pro nejbližší vývoj je však důležité, že šéf Fedu Powell ve svém opakovaném vystoupení v Kongresu neustoupil od svého názoru, že bude zapotřebí rychleji odbourat měnovou expanzi. K Powellovi se navíc přidal i šéf NY Fedu Williams.



Za zmínku stojí vývoj polské zlotého, který v posledních hodinách silně maže ztráty a to navzdory tomu, že epidemiologická situace je tristní a vláda musela (poprvé od jara) sáhnout k prvním viditelnějším restrikcím. Za zisky zlotého stojí kapitulace guvernéra NBP Glapinského, který deklaroval, že již inflaci nepovažuje za dočasnou (ale za “zatěžující”). NBP podle něj bude jednat tak, aby nárůst inflace minimalizovala, ale zároveň nezpůsobila nárůst nezaměstnanosti.