Pohne inflace očekáváními o Fedu? Akcie lehce v červeném, dolar s mírnými zisky

Zprávy o omikronu si neustále říkají o pozornost finančních trhů, pořád ovšem nejsme přesvědčeni, že mají na jejich vývoj až tak zásadní vliv. Přední výrobci vakcín v minulých dnech ujišťovali, že sice dvě dávky očkování omikron nezastaví, ale třetí už ano. Dnes ale přišla zpráva o dvou nakažených ze Singapuru, kteří už třetí dávku měli. Velmi vysoká nakažlivost se tedy stále více potvrzuje a velké štěstí je, že tato varianta viru zatím působí spíše mírný průběh onemocnění. To je samozřejmě důležité i z ekonomického a tržního pohledu, neboť odpadá strach z drastických protiopatření. Snad u toho zůstane.



Dnešním tématem číslo jedna však není koronavirus, ale inflace. Už jsme dostali ochutnávku v podobě cenových statistik z Německa nebo ČR, kde inflace podle očekávání dosáhla 6 procent. Koruně další zrychlení cen krátce pomohlo k ziskům a přispěl i další komentář naznačující pokračování růstu sazeb - tentokrát od Vojtěcha Bendy. Následně se však koruna stáhla zpět nad 25,40 za euro.

Pro globální trhy bude pochopitelně zásadní údaj o inflaci v USA, a to hlavně v souvislosti s politikou Fedu. Tržní konsensus je posazen na 6,8 pct v případě celkové a 4,9 pct u jádrové inflace. Šlo by o další zrychlení a otázkou je, jak s ním investoři naloží.

Podle nás trhy už zahrnuly předpoklad, že QE Fedu skončí dřív a sazby začnou růst v červnu. Proto si třeba dolar nepřipsal nové zisky, ani když tuto možnost ve svém komentáři připustil předseda Fedu Powell. Akcie od té doby stouply a nyní se čeká, jakým směrem očekávání posune inflace.

Vzhledem k tomu, že ropa ze svých maxim už klesla, se dá čekat zmírnění tlaku na cenový index ze strany energií. V tomto smyslu mohou trhy dospět k názoru, že se u celkové inflace konečně dostáváme na vrchol. O to důležitější ale bude pohled na jádrovou inflaci, ve které se více odrážejí trvalejší trendy. Hodnoty nad konsensem by nebyly dobrou zprávou pro akcie či krátké dluhopisy. Přesto si myslíme, že by bylo třeba většího překvapení směrem nahoru, aby trh začal sázet na ještě rychlejší utahování politiky Fedu. Naopak inflace "jen" na konsensu či pod ním, by měla před víkendem podpořit poptávku po riziku.

Další zásadní událostí na obzoru je zasedání Fedu 15. prosince. Tam by mělo být ohlášeno zmíněné rychlejší tlumení QE v zájmu větší flexibility politiky, tj. aby Fed mohl v případě potřeby zvedat dřív sazby. Zároveň Fed zveřejní nový výhled pro ekonomiku, inflaci i sazby, což bude také promlouvat do obchodování.

Aktuálně se evropské akciové trhy obchodují mírně v záporu, když DAX , CAC 40 a AEX ztrácejí asi 0,4 pct. FTSE 100 je na tom o něco lépe. Americké futures pak naznačují, že po negativním včerejšku by se klíčové indexy mohly trochu zvednout. Dluhopisům už se nedaří jako včera a jejich výnosy na obou březích Atlantiku mírně stoupají. Eurodolar lehce klesá na 1,1285 a dolů míří také zlato.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3862 -0.0885 25.4544 25.3749 CZK/USD 22.5005 0.0267 22.5410 22.4740 HUF/EUR 365.6546 0.0207 365.9772 365.1687 PLN/EUR 4.6135 0.1347 4.6195 4.6004

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1845 -0.2686 7.2098 7.1814 JPY/EUR 128.2500 0.0788 128.3530 128.1280 JPY/USD 113.6890 0.1890 113.6980 113.3380

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8547 0.0362 0.8551 0.8537 CHF/EUR 1.0423 -0.1896 1.0450 1.0421 NOK/EUR 10.1471 -0.1830 10.1756 10.1359 SEK/EUR 10.2427 0.0293 10.2788 10.1940 USD/EUR 1.1281 -0.1151 1.1303 1.1280

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3992 -0.0140 1.4021 1.3961 CAD/USD 1.2721 0.0944 1.2722 1.2709