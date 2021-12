Akcie Daimler Truck jsou na burze, firma se oddělila od skupiny Daimler

Na burze ve Frankfurtu nad Mohanem se dnes začalo obchodovat s akciemi společnosti Truck AG, která je výrobcem nákladních automobilů a autobusů. Završil se tak dlouho očekávaný proces oddělení této divize od skupiny AG, která se nyní přejmenuje na Mercedes-Benz AG. Záznamy z burzy ukazují, že akcie se začaly obchodovat v ceně 28 eur za kus.



Akcionáři dostali jednu akcii společnosti Truck za každé dvě akcie, které vlastnili v původní skupině před vyčleněním divize. si ponechal v podniku Truck 35procentní podíl.



Daimler Truck se tak nyní stal největším světovým výrobcem nákladních aut podle objemu tržeb, ale zaostává za konkurenty Scania ze skupiny Traton a Volvo Trucks ze skupiny Volvo z hlediska ziskových marží, upozornila agentura Reuters.



Nejlepší výkonnosti dosahuje Truck v Severní Americe, kde rentabilita prodeje od začátku roku činí 10,8 procenta. V Asii je tento ukazatel na 7,2 procenta a v Evropě pouze na 4,5 procenta. Firma to v listopadu uvedla na konferenci Capital Markets Day.



Vyčlenění divize Truck umožní tomuto podniku, stejně jako firmě Mercedes-Benz AG, lépe se zaměřit na své hlavní segmenty podnikání. To je důležité zejména v situaci, kdy odvětví přechází k elektrifikaci, poznamenal management . Mercedes-Benz vyrábí osobní auta a lehké užitkové vozy.



"Teprve teď se pro Truck dává všechno do pohybu," uvedl šéf podniku Martin Daum.



Daimler Truck chce do roku 2025 dosahovat dvouciferné ziskové marže napříč celým podnikem. V letošním roce tento ukazatel podle odhadů dosáhne šesti až osmi procent. Truck nyní zavádí program výrazného snižování nákladů, který se týká rovněž omezení počtu pracovních míst a snížení fixních nákladů. Hotov by s tím měl být do roku 2023.



V následujících letech se Truck zaměří na zvýšení prodeje elektrických vozidel. Firma doufá, že do roku 2030 se tato vozidla budou na celkovém prodeji podílet 60 procenty.