Evropa navazuje na Ameriku. Fed nastolil růstovou náladu

Nový obchodní den se v Evropě rozjíždí v dobré náladě, která se přenesla z Ameriky. Klíčové akciové indexy si připisují 1 až 1,5 procenta a klíčovou roli hraje včerejší poselství z Fedu. Šéf americké centrální banky nedávno připustil, že inflace není pouze přechodná a tlaky mohou přetrvávat. Jak ale ukázaly informace ze včerejšího zasedání, ještě to neznamená, že by proti inflaci měla přijít nějaká agresivní akce.

Urychlení konce QE i zvýšení trajektorie sazeb pro příští rok jsou v souladu s předpoklady. Ani v následujících letech se pak Fed nechystá zvedat sazby nějak rychle k neutrální úrovni. Absence většího překvapení na jestřábí straně dokonce vedlo k poklesu krátkých výnosů amerických státních dluhopisů, zatímco ty delší se ve výsledku drží skoro beze změny. Akcie zareagovaly až euforicky.

Kontext nové prognózy nás může jen utvrdit v tom, že měnový výbor ovládají holubice. Výhled totiž počítá s tím, že v následujících třech letech má ekonomika růst nad potenciálem, nezaměstnanost se držet pod neutrální úrovní a inflace zůstat nad cílem. Zároveň ovšem mají sazby i v posledním roce prognózy (2024) vystoupat jen na 2,1 pct a nedosáhnout tak ani neutrálních 2,5 procenta. Jestli tato pozice Fedu vydrží, ukáže zejména vývoj inflace v příštích měsících, který tak z našeho pohledu zůstává klíčovým faktorem pro investování. A pokud by u včera nastíněné trajektorie zůstalo, trhy by mohly být relativně spokojené. Postupné zvedání sazeb v souladu s možnostmi ekonomiky a při udržování podpůrných podmínek akcie historicky zvládají dobře. Navíc můžeme dodat, že podle Fed funds futures trh sází na to, že centrální banka bude v utahování sazeb spíše pomalejší, než říká.

Z dnešních zpráv tu zatím máme evropská data. Ekonomická aktivita v eurozóně si i v prosinci drží solidní dynamiku, jak ukázaly indexy PMI. Je tu však rozpor mezi průmyslem a službami. Zatímco výrobní sektor jede nad očekávání, na službách zvláště v Německu se přece jen podepsala omezení spojená s vlnou koronaviru. I tak ale sektor za celou měnovou zónu sílí.

Další na programu bude zasedání ECB. A jestliže Fed nepřekvapil na jestřábí straně, tím méně to lze čekat u ECB. Prognóza inflace půjde nahoru i v tomto případě, ovšem růst cen by dál měl být hodnocen jako přechodný. Zajímavé mohou být detaily ke konci programu PEPP, zejména pak o případné kompenzaci navýšením jiných programů. Růst sazeb v příštím roce zůstává nepravděpodobný, což by mohla prezidentka Lagardová zopakovat. A jednání má na programu také BoE, která sice stojí na hraně zvyšování sazeb, ale i tentokrát to vypadá na odklad. Důvodem bude hlavně nové riziko spojené s omikronem.

Eurodolar sice ještě kolem Fedu klesal, ale po obratu se naopak obchoduje výš, na 1,1315. Prakticky stejně je na tom zlato, jež dnes přidává přes procento. Stoupla také ropa či plyn, elektřina uhání dál vzhůru. Koruna pouze drží pozice po předchozím posílení.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2556 -0.0492 25.3207 25.2271 CZK/USD 22.3590 -0.0492 22.4325 22.3310 HUF/EUR 369.5500 3.2045 369.7200 368.0400 PLN/EUR 4.6287 1.6835 4.6383 4.6185

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1933 0.0110 7.2072 7.1826 JPY/EUR 128.9600 0.0908 129.1698 128.7570 JPY/USD 114.1710 0.1149 114.2430 114.0580

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8514 0.0012 0.8529 0.8501 CHF/EUR 1.0449 0.1341 1.0464 1.0426 NOK/EUR 10.1277 -0.4732 10.2160 10.1275 SEK/EUR 10.2485 1.2727 10.2834 10.2359 USD/EUR 1.1296 0.0062 1.1321 1.1290

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3889 -0.4444 1.3996 1.3881 CAD/USD 1.2776 -0.4542 1.2858 1.2773