Růst ekonomické aktivity v eurozóně zpomalil, v Německu se úplně zastavil

Růst ekonomické aktivity v eurozóně v prosinci zpomaluje, zatímco v Německu se úplně zastavil. Ukázaly to dnes předběžné výsledky průzkumu mezi nákupními manažery, které zveřejnila organizace IHS Markit. Značnou měrou k tomu přispělo šíření koronavirové varianty omikron, což si vyžádalo nová omezení v dominantním sektoru služeb.



Souhrnný index aktivity, který mapuje vývoj v průmyslu i ve službách, v prosinci v eurozóně předběžně klesl na 53,4 z konečné listopadové hodnoty 55,4 bodu. Je tak nejníže od března a zaostal i za odhady analytiků v anketě agentury Reuters. Ti sice pokles čekali, ale pouze na 54 bodů.



Pokud je index nad 50 body, znamená to růst aktivity. Cokoliv pod 50 body signalizuje pokles.



Evropa nyní čelí čtvrté vlně koronavirové infekce. Vlády některých zemí proto doporučují občanům aby se více zdržovali doma a vyhýbali se kontaktům s více lidmi najednou, pokud to není nutné.



Souhrnný index stáhla dolů zejména složka služeb, jejíž dílčí index klesl na 53,3 z listopadové hodnoty 55,9 bodu. Je tak nejníže za osm měsíců. I zde čekali analytici vyšší hodnotu, a sice 54,1 bodu.



"Ekonomika eurozóny dostává od covidu-19 další ránu. Sílící infekce tlumí růst především v sektoru služeb, což bude znamenat slabý konec roku 2021," poznamenal k průzkumu hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson.



Továrny, na které koronavirová krize doléhá méně než na sektor služeb, tentokrát rovněž pociťují útlum. Jejich dílčí index klesl na 58 z listopadových 58,4 bodu a je nejníže za deset měsíců. Relativně dobrou zprávou je ale pokles indexu cen vstupů. Ten se snížil na 87 z 88,9 bodu, kde byl v předchozím měsíci. Tento faktor sleduje například Evropská centrální banka (ECB), když posuzuje svou měnovou politiku.



"Jak polevily problémy kolem dodávek, zmírnil se i tlak na růst inflace," upozornil Williamson.



Souhrnný index aktivity v Německu za prosinec podle předběžných údajů klesl na 50 bodů z listopadové hodnoty 52,2 bodu. Je tedy přesně na hodnotě, která odděluje růst od poklesu, a zároveň je nejníže za 18 měsíců. I zde jsou na vině nové restrikce zavedené kvůli omikronu.



Ve Francii souhrnný index aktivity klesl na 55,6 z listopadové hodnoty 56,1 bodu. Překonal však odhady analytiků, kteří čekali pokles až na 55 bodů. Francie má druhou největší ekonomiku v eurozóně, zatímco Německo je první.