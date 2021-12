Výrobce firemního softwaru Oracle chce za 30 miliard dolarů koupit firmu Cerner

Americký výrobce podnikového softwaru Oracle jedná o převzetí společnosti Cerner, která se zabývá elektronickými lékařskými záznamy. S odvoláním na informované zdroje to napsal ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ). Hodnota transakce by podle něj mohla činit až 30 miliard dolarů (bezmála 670 miliard Kč). Oracle ani Cerner na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovaly.



Společnost Oracle by díky transakci získala řadu zdravotnických dat, která může použít při zkoušení umělé inteligence, na které se zakládají její cloudové služby. Posílila by též svou přítomnost ve zdravotnickém sektoru.



Pokud se převzetí uskuteční, bude to největší transakce společnosti Oracle, jejíž tržní hodnota přesahuje 280 miliard dolarů. Šlo by také patrně o jednu z největších akvizic letošního roku.



Společnost Cerner je největším prodejcem softwaru pro elektronické zdravotní záznamy ve Spojených státech po firmě Epic Systems. V roce 2019 Cerner označil firmu Web Services za svého preferovaného poskytovatele cloudových služeb a uvedl, že firmy spolupracují na využití umělé inteligence pro zdravotnické společnomsti.