Melania Trumpová vydá vlastní nezaměnitelný token, výtěžek má pomoci dětem

Bývalá americká první dáma Melania Trumpová vydá vlastní NFT. Chce se podobně jako jiné celebrity svézt na vlně zájmu o takzvané nezaměnitelné tokeny, napsala agentura Bloomberg. První NFT Trumpové, nazvané Melaniina vize, je dílem akvarelového umělce Marka-Antoina Coulona. Představuje kobaltově modré oči paní Trumpové a poskytuje sběrateli amulet, který může inspirovat, uvedla kancelář manželky exprezidenta Donalda Trumpa.



Toto NFT bude k prodeji od 16. do 31. prosince. Jeho součástí bude i hlasová zpráva od Trumpové s poselstvím naděje, uvedla její kancelář.



NFT je zkratka anglického non-fungible token, česky nezaměnitelný token, tedy nezaměnitelný elektronický klíč. Je to digitální dílo s certifikátem pravosti, které se teoreticky nedá odcizit. V posledních letech jejich popularita mezi sběrateli prudce stoupá, přičemž některé NFT se v aukcích prodaly i za několik milionů dolarů. Mohou to být buď jen digitálně vytvořená díla, nebo digitalizované verze skutečných děl. Je možné je darovat nebo s nimi obchodovat, ale není možné je pozměnit nebo rozmnožit.



Své kolekce NFT uvedly začátkem tohoto roku celebrity jako argentinská fotbalová hvězda Lionel Messi nebo vynikající jamajský sprinter Usain Bolt. Jedno NFT Trumpové bude stát jednu solanu. Cena této kryptoměny nyní činí 187 dolarů (4185 Kč).



Trumpová chce částí výtěžku z NFT podpořit děti vyrůstající mimo systém pěstounské péče. Další tokeny plánuje bývalá první dáma vydávat v pravidelných intervalech počínaje lednem 2022.

