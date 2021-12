Německá ekonomika letos bez dárků. Pesimismus podnikatelů se nelepší a obnova hospodářství bude podle Bundesbank pomalejší

Obnova německé ekonomiky bude kvůli následkům pandemie nemoci covid-19 oproti dřívějším odhadům německé centrální banky pomalejší. Na příští rok očekává Bundesbank růst hrubého domácího produktu (HDP) o 4,2 procenta, ještě v létě přitom odhadovala růst o 5,2 procenta. Nelepší se ani nálada podnikatelů v Německu. Podle dnes zveřejněných výsledků průzkumu mnichovského institutu Ifo se podnikatelská nálada v prosinci zhoršila šestý měsíc za sebou.



"Hospodářský vzestup se časově trochu odkládá," řekl o nových projekcích šéf centrální banky Jens Weidmann. Důvodem růstu inflace a pomalejšího tempa hospodářské obnovy jsou problémy v dodavatelských řetězcích. Tyto potíže budou nadále v zimním období citelné, centrální banka ale od nadcházejícího jara očekává výrazný nárůst soukromé spotřeby, což růst HDP podpoří. Ekonomové banky nicméně vycházejí z toho, že karanténní omezení v té době už z velké části platit nebudou.



"Spotřebitelé pak budou nějaký čas ze svých příjmů utrácet více než před pandemií," uvedl Weidmann. Ten také očekává, že problémy v dodavatelských řetězcích se do konce příštího roku vyřeší.

Bundesbank ve svém hospodářském výhledu dnes uvedla, že meziroční růst spotřebitelských cen v Německu dosáhne v příštím roce 3,6 procenta a nad cílovými dvěma procenty zůstane nejméně do roku 2024.



V nadcházejícím roce zůstane růst spotřebitelských cen výrazně nad cílem Evropské centrální banky (ECB), která v červenci zvýšila inflační cíl pro střednědobý horizont na dvě procenta. Deutsche Bundesbank, jak se oficiálně nazývá německá centrální banka, na příští rok počítá s inflací 3,6 procenta. V dalších dvou letech by se měla inflace pohybovat kolem 2,2 procenta. Pro letošek banka vychází z meziročního růstu spotřebitelských cen o 3,2 procenta.



V příštím roce poroste německá ekonomika podle Bundesbanky tempem 4,2 procenta, což je o jeden procentní bod méně, než jaké byly odhady centrální banky letos v létě. V roce 2023 očekává banka ještě růst o 3,2 procenta, v roce 2024 ale tempo růstu výrazně zpomalí, a to na 0,9 procenta.

Podnikatelská nálada v zemi se přitom v prosinci opět zhoršila. Index podnikatelské nálady podle Ifo klesl na 94,7 bodu z revidovaných 96,6 bodu za listopad. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index klesne na 95,3 bodu. "Německá ekonomika letos žádné dárky nedostane," konstatoval prezident Ifo Clemens Fuest.



Ve zpracovatelském průmyslu index na prosinec po pěti poklesech v řadě vzrostl, a to díky většímu optimismu v tomto odvětví. Výrazně se totiž zvýšil objem zakázek.



V letošním třetím kvartálu se hrubý domácí produkt (HDP) Německa zvýšil o 1,7 procenta, tempo růstu tak zpomalilo ze dvou procent v předchozím čtvrtletí. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

Foto: Bundesbank