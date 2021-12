Perly týdne: IPO se dostávají do vysokých otáček, nástup zatracovaných akcií a Velká doba výpovědní

V USA a dalších zemích se výrazně mění postoje lidí k práci a zaměstnání, což se projevuje i na neobvyklém stavu trhu práce. Albion Financial Group poukazuje na akcie, které letos zaostávaly, ale příští rok by měl platit opak. Trh IPO se dostává do otáček, a ještě více v nových Perlách týdne.

Další generace už si nezakouří: CNBC si všímá dění na Novém Zélandu, který „zakročil proti kouření způsobem, který se na naší planetě jen tak nevidí“. Vláda totiž hodlá zakázat nákup tabákových výrobků „budoucím generacím“. Což by v praxi podle návrhu nového zákona znamenalo, že tyto výrobky si nebude moci koupit nikdo, kdo se narodil po roce 2008. K tomu se má snížit obsah nikotinu v cigaretách a podle CNBC někteří doufají, že se země úplně zbaví kouření již v roce 2025.

Nástup zatracovaných akcií? Jason Ware z Albion Financial Group hovořil na CNBC o akciích, které si letos nevedly zrovna nejlépe, ale které by příští rok měly podle jeho názoru otočit směrem nahoru. Na seznamu najdeme Disney, , , a Fiserv. Společného mají tyto firmy podle experta silné jádro svého podnikání, u každé se ale letos objevila některá témata, která táhla akcii dolů a ta tak přímo ztrácela, či alespoň zaostávala za celým trhem.

Například u panovaly obavy z nákladových tlaků a vývoje v Číně. Akcie Disney zase táhly dolů obavy z dalšího uzavírání ekonomiky a pandemického vývoje, které jsou ale podle investora jednoznačně přehnané. Tyto obavy způsobily, že od března letošního roku akcie zaostává, předtím ale pár měsíců připisovala výrazné zisky. A Ware míní, že v následujícím roce, či dvou se situace opět otočí podobným směrem, mimo jiné díky „stabilnímu byznysu Disney Plus“.

Co by mohlo vyvolat obrat u zmíněného Starbucksu? Podle experta firma zvedá prodejní ceny a zároveň má loajální zákazníky, které tento krok neodradí. Současné nákladové tlaky by také měly příští rok opadnout a ve výsledku tak přijde růst marží. by pak měl těžit z toho, že některé menší konkurenční společnosti odešly z trhu. Ware také míní, že je nyní atraktivní díky srovnání s McDonalds. Generuje totiž vyšší tržby, které během posledních deseti let na rozdíl od tohoto konkurenta rychle rostly, ale kapitalizace je nižší.

Odchod malých firem z trhu: Minulý týden jsme v Perlách týdne viděli, že se zastavil dlouhodobý pokles počtu obchodovaných společností na amerických akciových trzích. BofA si tohoto tématu všímá také a v následujícím grafu rozděluje obchodované firmy podle velikosti. Je tak zřejmé, že největšími změnami v počtu prochází skupina nejmenších společností, nejstabilnější je naopak počet velkých firem. I když i zde došlo v relativním vyjádření k výraznějšímu poklesu po prasknutí internetové bubliny. U větších firem ale poté nastal opětovný růst jejich počtu na trhu, zatímco u mikrofirem se počet výrazně snižoval. Což vedlo i k dlouhodobému trendu celkového poklesu počtu obchodovaných firem:

Úzce souvisejícím tématem je počet společností vstupujících na trh přes tradiční primární úpis akcií, tedy IPO. Jak ukazuje následující obrázek od Dealogic „tradiční IPO jsou nyní na nejvyšší úrovni od technologické bubliny“:

Modrá křivka ukazuje celkovou hodnou IPO a podle ní je aktivita v této oblasti ještě vyšší než podle počtu provedených transakcí.

Velká doba výpovědní: Bloomberg si všímá vývoje na trhu práce v USA včetně rekordního počtu volných pracovních míst k počtu nezaměstnaných. V souvislostí s aktuální situací se tu stále více používá výraz Great Resignation, který může mít dva významy. První z nich se dá volně přeložit jako doba mnoha výpovědí a podle Bloombergu existuje skutečně mnoho lidí, kteří odchází ze svého stávajícího zaměstnání v přesvědčení, že jinde najdou lepší podmínky, či si založí vlastní podnikání.

Výraz „resignation“ ale znamená i rezignaci jako takovou a podle Bloombergu je pro současnou situaci v USA relevantní i v tomto smyslu. Část lidí se totiž stáhla ze společnosti a z pracovní síly. Bloomberg přitom míní, že nejde o věc specifickou pro Spojené státy a firmy v mnoha zemích se tak stále více snaží udržet si stávající zaměstnance. Nejde přitom jen o odraz vývoje v posledním roce, či dvou – Bloomberg poukázal také na data, podle kterých během posledních třiceti let v USA výrazně klesl podíl lidí, kteří přikládají ve svém životě velký význam svému zaměstnání a práci.

Oxford Economics v následujícím grafu ukazuje trend předpandemické zaměstnanosti v USA, skutečný vývoj v posledních dvou letech a vývoj očekávaný. Ten by se podle Oxford Economics měl držet znatelně pod zmíněným trendem:

