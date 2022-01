Část akcionářů Tesly chce, aby Musk vrátil akcie za 13 miliard dolarů za převzetí SolarCity. Firmu měl k převzetí donutit

Někteří akcionáři amerického výrobce elektromobilů požadují, aby šéf podniku Elon Musk vrátil akcie v hodnotě 13 miliard dolarů (280 miliard Kč), které získal v rámci převzetí výrobce solárních panelů SolarCity. Soud by podle nich měl dospět k závěru, že Musk správní radu Tesly k této akvizici přinutil. Informovala o tom agentura Reuters.



"V této kauze vždy šlo o to, zda převzetí SolarCity bylo záchranou z finančních problémů připravenou Elonem Muskem," uvedl při dnešním soudním slyšení právní zástupce akcionářů Randy Baron. Musk byl v době převzetí největším akcionářem společnosti SolarCity.



Dohoda o převzetí firmy SolarCity za 2,6 miliardy dolarů byla uzavřena v roce 2016. kupní cenu uhradila ve svých akciích, jejichž cena od té doby prudce vzrostla. Akcie, které v rámci této transakce získal Musk, mají v současnosti hodnotu kolem 13 miliard dolarů.



Muskovi právníci tvrdí, že transakce nebyla finanční pomocí a že firma SolarCity měla daleko k insolvenci. Podle Muska byla akvizice součástí dlouhodobějšího plánu na vytvoření skupiny, která by prostřednictvím elektromobilů a baterií Tesly a solárních panelů SolaCity přinášela změnu ve způsobu výroby i spotřeby elektřiny.