Některé produkty Tesly lze koupit za dogecoin, zatweetoval Musk a dogecoin posiluje o 13 procent

Kryptoměna dogecoin dnes výrazně zpevnila a vykazuje růst o více než 13 procent. Šéf automobilky Elon Musk totiž na twitteru napsal, že touto digitální měnou lze platit za některé produkty jeho firmy. Dogecoin, původně vytvořený z recese, Musk dříve nazval "lidovou kryptoměnou", silně jej zpopularizoval a pomohl k raketovému růstu jeho ceny. Ta za loňský rok vzrostla asi o 4000 procent, uvedla agentura Reuters.

— Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

Dogecoin, oblíbený mezi drobnými investory, se webu CoinDesk prodával za 0,1935 dolaru. Za posledních 24 hodin si tak připisuje 13,5 procenta.Musk napsal, že za dogecoin si bude možné pořídit modely elektromobilů anebo sponu na opasek nazvanou Giga Texas - pojmenovanou podle právě budovaného závodu Tesly ve státě Texas.Šéf Tesly kryptoměny propaguje, výrazně ovlivnil ceny dogecoinu či bitcoinu. V jednu chvíli zvažoval, že bude přijímat bitcoin za nákup vozidel, později ale od tohoto plánu upustil. loni oznámila, že nakoupila bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů (32,1 miliardy Kč). Musk také uvedl, že sám vlastní nějaké bitcoiny a dogecoiny.

Zdroj: ČTK, Twitter, CoinDesk

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE . Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.